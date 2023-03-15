有位元大文人說過，邏輯是個魔鬼。因為遵循它，非常可能擊穿貌似神聖的底線。若借助美女驗證邏輯，這種底線的擊穿會表現得尤為明顯。不信，請看有一段時間以來的自信教育。公務員接受文化自信，制度自信的教育，非常有必要。沒有一點自信，焉能將中國的事情做好？但若深入探討它的邏輯，則不難看到魔鬼在每個褶皺中跳舞。

所謂自信是指對自己內在素質和外在形象的信心，譬如，對自己的為人、認知和美貌的堅信。自信就是對自己擁有的不可分割部分的信心，如果對可以分割部分的信心，哪怕是自己的，也只能是他信。譬如，對制度和文化的信心，因為它們是可以脫離行為者獨立存在，儘管它是行為者自己的，也只能表達為「對什麼什麼有信心」，而不能說成是「對什麼什麼有自信」。因為它們不為行為者所固有，所以與自信無關。

如果把對脫離自己存在的信心當作自信，這既不符合漢語語法的基本規則，更會貽笑大方。如某人對她人的美貌表示自信，則一定會遭遇莊子式的疑問：子非吾，吾之容貌與汝何干，汝焉能以其為汝自信之本？即便這個美女是你的太太，或者女兒，你也只能說對她有信心，而不能說你對她有自信。因為她終究是與你不同的獨立的存在，無論她如何屬於你，她的DNA都與你不同，你對她的自信就是攪渾他信與自信界限。

自信不是行為者自己的宣稱，而只能是別人的認可。因為自信是有豐富內涵的自然溢出，所以不需有任何裝飾和美化。而宣示則等價於大猩猩的拍打胸脯，它沒有其他內涵，只能用空洞的聲響恫嚇對手。譬如，人家說某人很自信，這是對他的褒獎。但如果他說我很自信，這就涉嫌自吹了。因為真自信的人不會說自信，缺乏自信的人才會吹自信。這就相當於美女不會說自己漂亮，因為她有足夠的自信，所以不屑這麼說。而吹噓自己漂亮的都基本不是美女，因為她沒有自信，所以要用吹噓來尋求虛幻的美貌感。

自信也不能來自宣傳教育，而只能是邏輯的推演。迄今為止幾十年的宣傳，大多只是訴諸荷爾蒙，卻經不起邏輯的拷問，否則，哪有文革之類的悲劇。閃爍得耀眼豪情，一旦發生認知悲催的轉身，留下的只是猥瑣醃臢的背影。正如美女的自信來自每天與非美女的比較，不斷勝出的認知沉澱凝固下來，成為堅定的自信。但如果只是醜女，哪怕被眼花繚亂的洗腦宣傳得迷失自我，形成自以為是美女的信念和感情，只要遭遇鄙薄與輕視，這個信念立馬就會崩塌。甚至當初誤導得有多濃冽，崩塌時的一地雞毛就有多麼凌亂。

自信更是表現為對他人的包容。因為自信產生於比較，更在比較中得到滋養和持續，否則，自信就會趨於凋零。比較的前提是包容，沒有不同的存在，就無法進行比較。包容有兩個層次，一是有限自信的包容，如巴爾扎克的筆下相貌平常的貴婦雇上一個醜女僕人，這種包容既是她在醜女前的自信，更是她對自己相貌的不自信。另一種包容則是深刻的自信，是真美女不僅不在乎人家對美貌的評價，甚至遭遇否定也無動於衷，因為她已經自信到了你的否定只表明你的審美低下，而與她的美貌無關。只有缺乏自信醜女才不僅要排斥美貌，甚至要將其毀掉。貝姨醜陋的表姐常常望著貝姨那希臘人的鼻子，忍不住有要咬掉它的衝動。

美女打敗魔鬼的關鍵是修補自信教育的邏輯破綻，也就是要明確自信教育要實現的實際上是對制度文化信心的教育。儘管信心與自信，只是一字之差，對它的修正貌似咬文嚼字，但本質上卻是對中華文化不敢小有冒犯的景仰和敬畏。在這個前提上，才能理解信心教育不在於大喊大叫，而在於隨風潛入夜，潤物細無聲；在於沒有一句說自信，卻在言談舉止中透射出自信的滿滿，豈止是爆棚。而這種自信最基本的表現是對異端的包容，對挑戰的從容，對對手的寬容，沒有這「三容」就無自信可言。打壓不同意見不僅是不自信，更是貝姨醜陋表姐卑劣心態的表現。

（作者為大陸大學教授）