陸軍官校專修班發起500人到對岸參加黃埔建校99周年紀念活動，為明年100周年紀念活動暖身，整起活動是由台灣單邊發起，只是舉辦地點移往大陸，並非大陸邀約，與大陸官方的舉辦並沒有任何的通連。其實這種紀念活動，如果能單純看待，並不值得大驚小怪，但遇到今年是總統副總統與立委的大選年，就出現了不同的結果，也讓有心人士做為炒作的材料，無限上綱到國家的忠貞問題。

國父孫中山先生在廣東黃埔島上建立軍校，目的即是要將當時分裂的中國統一，建立起一支為保護中華民國的軍隊，東征、北伐、剿共、抗戰到光復台灣，與我國現代史息息相關，一部黃埔建軍史，就是中華民國建國史，因此，無論國民黨或是民進黨，只要是維護中華民國的正統，護衛中華民國這個國家，就應該對黃埔建軍的歷史，不但不能抹滅，更應發揚光大。

然以往每年到陸軍官校校慶時，國家都會擴大慶祝，總統親臨官校主持校慶典禮，這已經是中樞一個重大的慶典節日，然而政黨輪替後，這個傳統逐漸地被選擇性的遺忘。更令人遺憾的，因政治理念的不同，有人故意要切割中華民國歷史，連帶的要把陸軍官校黃埔建軍的校史，切割為兩部分，1949年以前的，與1949年以後的，1949年以後的在高雄鳳山，與1949年前的大陸廣東的黃埔互不相關。

這樣的切割是犯了違背傳統大忌，因為台灣的黃埔來自於大陸黃埔一脈相承的優良血脈，有黃埔的靈魂。黃埔的存在，是為國家的統一，現在，執政黨一心想要分裂中華民國，與國父建立黃埔軍校，目的相違，想要切割，就如同要把人與人的影子分割開來，是行不通的，與1949年前的大陸廣東的黃埔不相關，更不可能，如同台灣的媽祖切割成不是大陸的媽祖，做不到。而這500黃埔子弟回去大陸慶祝，一如台灣媽祖信徒回福建湄州祖廟祭拜，不是對當地中共政府輸誠，而是心靈回歸中華民國歷史，容不得台獨分裂民族分子的曲解。

日前日本媒體日經新聞報導說，國軍中外省人的老軍官90%，都在為對岸提供情報，既與事實比例不合，而這種汙衊又完全是空穴來風，黃埔子弟見民進黨忽視黃埔精神，切割黃埔，台灣不慶祝，退伍後回到大陸慶祝並不為過。而拿此事炒作為選舉牽拖的民進黨，對保衛台灣70多年的黃埔子弟，欲加之罪，扣紅帽子，列祖列宗會為其深覺慚愧。

不過，民進黨一向如此，也不足怪。相信我黃埔子弟，是會以大局考量，不會為民進黨利用，去與不去，都不會參加對岸所辦相關活動，至於如何拿捏？相關參加人員自會多思多考，而政府如欲阻止，甚至用國安法來辦人，不如民進黨從上到下，政府從中央到地方擴大慶祝，才既正本清源黃埔是中華民國黃埔，更是正名大是大非。（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※