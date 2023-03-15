陸委會宣布3月10日起新開放兩岸10個直航點，台商樂見，希望能再進一步讓兩岸空中、海上直航和小三通都全面正常化。（本報資料照）

陸委會在本月9日宣布「恢復兩岸空運客運航點之規畫」，時隔月餘台灣終於回應國台辦恢復兩岸航點的呼籲。縱使開放的程度與效率可能不盡各方滿意，然而對於疫情以來海峽兩岸的僵局而言，此舉意味著雙方終於放下政治立場的分歧與對立，逐步嘗試性恢復交流，同時面對攸關民生經濟的議題，亦願意展現更為務實的態度與作法。

我方選擇恢復部分航點的時機，除了考量百萬往來兩岸的台人以外，不可諱言背後反映的戰略手段與目的，依然緊貼未來選舉、兩岸關係與中美對峙下的大國博奕等因素。

首先明年台灣將迎來總統及立委選舉，種種跡象皆顯示執政黨的支持度明顯下滑，尤以相對擁護台灣主體性的8、9年級生網路世代，面對近年兩岸逐漸落入戰爭邊緣的危機，青年選票已然產生游離性的變化；其次則是疫後雙邊逐步開放，在野黨頻繁訪問大陸，導致執政黨陷入邊緣化的角色真空，同時兩岸關係發展的主導權緩步移轉大陸，形成話語權壟斷的危機；最後則是美台近來的緊密互動屢次觸動大陸敏感神經，蔡總統過境美國與美國眾議院議長麥卡錫訪台皆不無可能，台海的緊張情勢未來仍舊前景不明。

綜合種種原因，本次航點的嘗試性開放實屬不易，執政黨亦援引去年陸委會民調，「支持政府在考量兩岸情勢發展及兼顧經濟與防疫下，逐步調整兩岸交流與人員往來」達82.9%。總體而言，除了向年輕人喊話「執政黨有能力維持台海和平與穩定的現狀」，藉此緩和兵役義務的青年世代憂慮以外，再來則是經由大陸全國兩會國務院團隊換屆之際，面向對岸展現「正面的回應」，至於中美博奕下的地緣政治層面，無疑反映著航點開放的善意，期待有效降低未來美台高層進一步互動所引發的政治衝擊。

台灣此刻宣布恢復兩岸的航點，是執政黨釋出的善意，然而觀察雙邊交流仍有三大阻礙：陸生來台升學、陸客赴台團體遊和自由行。兩會期間，大陸商務部長王文濤特別參加台灣團審議，表態將推動兩岸經貿發展與合作，可預見開放陸客來台指日可待，至於陸生來台升學的暫停問題，陸方則尚未表態正面的立場，兩岸面對諸多「技術性問題」仍須持續協商和解套。

綜合近來兩岸各方消息顯示，雙邊或多或少釋放海基會與海協會重啟談判的意願，台海雙方若願意藉由近來雙邊「絹絲細流的善意」，引導成為「綿延不絕的暖流」，逐步有序地推動兩會復談，此舉不妨是上述問題皆將迎刃而解的指引明燈。（作者為復旦大學新聞學院博士）