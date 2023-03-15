金門、馬祖兩個孤懸於外海的島嶼向來為中華民國的軍事前線，早年在反攻大陸的年代，離島及外島的駐軍有數十萬人。隨著兩岸情勢改變，軍事科技的進步，目前金馬兩島的駐軍不到萬人，而駐軍的減少伴隨著後勤補給的需求量降低，但對於官兵基本的伙食供應仍是相當重要。

日前馬祖莒光鄉因運補貨船故障，超過兩周沒有執行島上官兵伙食的運補工作，位於「西莒」的沙灘上竟寫著「沒肉吃」三個大字。消息一出國防部緊急要求空軍先派遣兩架C-130運輸機緊急進駐松山機場，再從松山機場飛向馬祖，而國防部長邱國正也正式向外道歉，並承諾未來不再發生。

針對此事，本文認為此事透露出四點缺失，茲分述如下：

首先，軍隊戰力的維持，除仰賴精實的訓練、裝備的維護操演外，後勤伙食的供應仍屬相當重要。無論是平時對於官士兵的營養需求，或是戰爭發生時的營養補充，當一支訓練精良的部隊面臨伙食斷炊，後續的戰力則難以為繼。而據了解，島上官兵已有超過兩周的時間僅有罐頭食物充飢，不但凸顯平時的糧食整備工作有待加強，基本的運補工作更不容馬虎。

其次，外島先天上的自然資源較為稀缺，長期以來糧食的補給皆從本島運往，因此能否「定期」、「定量」就顯得更為重要。實際上，外島的運輸工具上仍會以補給艇、民用船隻或是空軍的運輸機協助，但因空運成本較高，國軍為節省開支，當地駐軍長期仍傾向船隻運補為主。而此次國防部緊急要求空軍協助，本文認為是因為事出突然，軍方高層為緊急滅火所動用的方案，並非平時常用的運補方法。從軍方火速地派遣運輸機協助運補，代表該方案平時就能執行，無須等到出了狀況才應變。這似乎更刻意凸顯出軍方高層做事的被動與不靈活。

第三，這次馬祖出現斷糧危機，是否有可能也會出現外島彈藥缺乏的可能？若從這次事件推論來說，糧食的運補方法相當多元，若民間的運補船無法運作，本文認為國軍應有相關的「標準作業程序」。同理，外島目前的彈藥是否充足？能否應付突發軍事意外？若面臨兩岸軍事衝突，外島官兵能否獨立作戰？這些問題都是國防部必須持續深思的議題，更值得外島指揮官檢視平時的思緒是否縝密。

最後，近年台灣瀰漫一股「抗中保台」、「兵凶戰危」的政治氣氛，總統蔡英文更曾表示願意當國軍的最大後盾，但放眼望去，至今仍未見蔡總統針對此事做出任何回應。對於一支訓練有素的部隊來說，能否發揮戰力包含人員、裝備與訓練，而「三軍未發、糧草先行」是基本的作戰方針，如今外島出現如此失誤，國防部與當地指揮官必須深刻檢討，防止類似意外再度發生。（作者為專職作家）

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