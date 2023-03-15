宏都拉斯總統卡斯楚14日推文表示，已經指示外長雷伊納處理與中國建立正式外交關係事宜，我外交部表達嚴正關切，若無法扭轉大局，這將是民進黨再度執政、蔡英文政府第9次斷交，外交部長吳釗燮任內第8次，都是空前紀錄，民進黨可能已自我麻痹，但我們不能坐視台灣的國際地位與人格遭到損害。

民進黨宣稱捍衛主權最有力，並有美國的堅強後盾，但實際上在外交戰場節節敗退，代表了外交政策、目標、運作及主其事者系統性失能，已惡化為民進黨無法處理的結構性問題。

卡斯楚在2021年競選總統時就以與中國建交為訴求之一，現在轉向中國並不令人感到意外，但整個事件就如一頭龐大灰犀牛，民進黨只能眼睜睜任憑台宏關係逐漸惡化，完全束手無策。以中美洲最重要的友邦而言，2007年與哥斯大黎加斷交、2017年巴拿馬、2018年薩爾瓦多、2021年尼加拉瓜，及宏都拉斯正醞釀外交轉向，都是在民進黨主政時發生，同樣事件重複上演，這絕不是巧合。

為了保護本身的後院，美國強力支持台灣鞏固在中南美洲的外交關係，前總統川普於2020年簽署簡稱為《台北法》的《台灣友邦國際保護及加強倡議法》，呼籲美國行政部門，對於傷害台灣安全或繁榮的國家，美方應考慮改變與其經濟、安全及外交接觸；反之，對於明顯增強或升級與台灣關係的國家，美方應考慮增加與其在上述領域的接觸，但這些努力依然無法防止尼加拉瓜與台灣斷交，以及宏都拉斯總統公開表態。

若宏都拉斯與中國正式建交，瓜地馬拉及貝里斯將是台灣在中美洲碩果僅存的兩個邦交國，也正是蔡英文即將展開訪問的目的地。過去台灣的元首外交都是以過境美國為首要目標，鞏固邦交國關係居次，往往只能產生短暫、有限效果。如副總統賴清德去年初才以特使身分參加卡斯楚的就職大典，雙方關係暫時穩定下來，如今恐又生變；同樣的，蔡英文這次訪問邦交國的焦點卻是將在加州與美國眾議院議長麥卡錫會面。

而這次中國與宏都拉斯將建交消息的曝光時機在蔡英文出訪前夕，不能排除這是北京對「蔡麥會」的反制手段之一。民進黨以為暫時避開了麥卡錫訪問台灣，大陸不致於如同在前議長裴洛西去年8月訪問台灣時，採取過於激烈的反應，這充分暴露民進黨缺乏危機意識，誤判形勢，低估對岸的因應。

另外，即將卸任的太平洋島國密克羅尼西亞總統帕努埃洛透露，密國正與台灣洽談建交，吳釗燮也坦言，確實有接觸過，做一些意見交換。中國與宏都拉斯討論建交不無預警之意，台灣尚未與密國展開談判，恐先失掉中美中洲重要邦交國，輕率、躁進的外交操作招致惡果。

中國大陸拉攏宏都拉斯超越了兩岸外交角力層次，而是美中戰略競爭下的連帶效應，美國在印太地區、大西洋積極聯合盟邦與夥伴組成「反中聯盟」之際，中國再度進軍美國「後院」，突破美國的圍堵，挑戰美國霸權及其領導的世界秩序，隨著美中對抗白熱化，台灣將面對更嚴峻的邦交國保衛戰。

吳釗燮在接受外媒訪問時總愛強調台灣加強自我防衛能力，極少觸及邦交國流失問題，若宏都拉斯與台灣斷交成真，台灣邦交國只剩下13國，如何維持這些外交關係？吳釗燮不能再迴避他應負責的問題。

（作者為資深媒體人）