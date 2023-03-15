民進黨主席賴清德正式登記黨內參選總統，強調要帶領國家，團結國人一起拚經濟、護民主、強國防、保和平，共同完成守護台灣、促進民主、和平及繁榮的新時代使命。與此同時，最新民調出爐，不論是三腳督還是單挑侯友宜，他都勝出。

民調固不足為信，而且隨時會變化，但對照綠營的整軍待發，非綠陣營至今連誰要出線的影子也沒有，讓「下架民進黨」成為一句空洞的口號。

由於在野陣營的正副總統侯選人一直不能定案，為促進全體在野人士團結一致，一群志同道合的人士討論之後，在今年開春後，組成了「在野聯盟促進會」，希望促成最強正副總統候選人聯盟，以期政黨輪替。

在野聯盟首先要進行民主協商，若能協商出一組強棒正副總統候選人組合，乃最佳選項。若否，有意參選總統的候選人，則透過民意調查為依歸，民調第一高者為在野陣營的總統候選人，居次者為副總統候選人，若有婉拒者，依序遞補。

在野陣營的正副總統候選人確定之後，於一個月內，共同協商提出五院正副院長人選，甚至包括強棒的內閣閣員，組成鑽石陣容，共同助選，並受民眾檢驗，以確保執政品質。此乃參考英國影子內閣的作法。形成廣泛的強強聯盟與藍白合的最佳「影子政府」，以期勝選。所謂「影子內閣」，就是在野黨所組成部長級一對一監督政府的專業團隊，可以更加發揮作用，並隨時準備接班。

為求施政順利，必須有立法院過半以上支持，亦可先協商聯合提名、聯合造勢、聯合選舉，並在選後組織聯合政府。此乃參考日本自民黨與公民黨長期合作的模式。

如果以個人的從政風格和專業而論，人選和布局的方式很多，例如：若朱立倫主席主掌行政院，當可發揮長才，前途還是無可限量；而柯文哲若能掌握立法院，並與國民黨組織聯合政府，可以發揮的空間也不小，此種藍白合的模式可以深入探討。還有，趙少康可依其大炮性格主掌監察院，必能讓人對廉政耳目一新；再加上張亞中的學者風範、論述能力，若能負責考試院，當亦可有所作為。

綜上所述，大家可以不必只專注在總統與副總統的人選，好似零合遊戲，勝者全拿，而可將實力擴大，形成鑽石陣容，這必然需要高度的智慧與協調功力。若民眾支持，當可鼓動風潮，造成時勢。

至於綠營部分，賴清德正式參選後，在兩岸問題的罩門上仍舊原地踏步，原來「和平保台」與「抗中保台」其實是一回事，而且不准「疑美」也是很霸道的論述，且涉及思想箝制。進而，綠營在認同問題方面也要清楚說明，到底大陸人是否為外國人？若是，那就應該以外交部來處理兩岸關係，若否，那就等同接受「九二共識」；同時，在綠營眼中，李白是否是我國的偉大詩人？這些歷史文化問題也應有所表態。

以此看來，非綠聯盟不是沒有機會，而在於策略和主打的選戰議題。

（作者為亞太綜合研究院院長）