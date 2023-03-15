民進黨主席賴清德正式完成黨內總統初選登記，並援引目前當紅的WBC經典賽，熱情球迷歡聲雷動、感動無數國人的「Team Taiwan」加油口號，高喊「讓台灣成為民主世界的MVP」。同一天，一項猶如「開門紅」般的民調也適時發布，結果顯示無論是在藍綠白三腳督之下，或是單挑對上新北市長侯友宜，賴清德都是勝出。

躲過蔡政府民怨 因禍得福

表面上看，國民黨自去年底九合一選舉大勝以來的氣勢，在日前南投立委補選慘遭滑鐵盧後，至此似已變盤，但台灣政治節奏越來越快，隨時會因不同的人與事而有所變化；前述民調結果，當然有可能是國民黨仍陷於總統提名人選的混沌膠著，因而產生沉悶僵滯所致，未來隨時可能因提名人的出線又有新的形勢。而賴清德領軍後的民進黨是否也能乘勢翻轉，仍有諸多不可測的變數，以及亟待檢驗的挑戰。

相對於其他可能的總統參選人，無庸諱言，賴清德具有兩項潛在的優勢。一是他的從政資歷完整豐富，從國大代表、立委到台南市長、行政院長，再到副總統、民進黨主席。二是過去4年，他因受到蔡英文與英系人馬的猜忌、打壓，因此在副總統位置上備受排擠與架空，不料卻因此「因禍得福」。在蔡英文、蘇貞昌這4年來諸多倒行逆施下累積的民怨，進而造成去年底九合一大選慘敗的究責，諸多爛帳反而算不到他頭上；不僅得以倖免，即使英系人馬如今對賴有若干掣肘，民意甚至還會同情體諒。

經過4年前突襲式參加黨內總統初選，最後遭到蔡英文與英系的阻殺出局後，這一次賴清德從容部署，信心滿滿地捲土重來。可以看出來，賴清德對蔡英文與英系所主導已令民意厭惡的「老民進黨」，採取了一種除惡祛弊的區隔態度，而不斷塑造出積極改革的「新民進黨」形象；另一方面，他又在兩岸路線上言必稱蔡總統，還透露賴陣營研擬考慮將蔡所提出的「四個堅持」納入黨綱，都可見他步步為營，吸收融合英系力量的用心。

過去兩個月來，他從最為人民反感的論文抄襲學倫問題、黑金政治及台南正副議長的賄選風暴下手，做出讓綠營支持者乃至中間選民有感的處置，讓民進黨迅速清理戰場止血，政黨好感度立即止跌攀升。南投立委補選的勝利，賴清德親力親為，不動用已備受詬病的網軍，完全用正規軍打法；這些都說明他並未迴避問題，即使沒有真正解決問題，社會仍有「只作半套」的批評，但至少讓飽受嘲諷的民進黨九合一敗選得以脫困。

務實台獨工作者 最大罩門

賴清德真正的罩門還是在他身上揮之不去的「務實台獨工作者」的烙印，而這是他自己烙上去的，並非旁人加在他身上的標籤，解鈴終歸還須繫鈴人。過去賴清德的「務實台獨」比蔡英文的「維持現狀」，其實訴求更為激進，而且他曾倡議「台灣制憲時刻已經到來」，被視為台獨傳統基本教義派的代表，更被獨派大老視為「台獨金孫」寄予厚望。

但外在大形勢的變化和進取大位的現實，已經使賴清德對國家定位與兩岸論述，出現了戰略上的轉換與調整，九合一選舉的大敗以及這幾個月「票投民進黨，青年上戰場」對社會民心的衝擊，更使綠營慣用的「抗中」牌逐漸失效，甚至產生反作用力。因此賴近來強調「中華民國台灣」，並表明「中華民國」是台灣人民可接受的最大公約數，還提出「和平保台」的主張取代「抗中保台」的訴求，更不斷強調民生經濟的重要性，從過去販賣的「芒果乾」中抽離，轉而瞄準年輕人的未來。

說白了，這都是為了爭取美國的信任支持，以及台灣廣大中間選民的認同，乃至大陸方面的理解，卻也說明了這是避免將台灣推向戰爭邊緣風險，為兩岸恢復良性交流、真正務實的趨勢。而這是賴清德思惟與認知上的「變」？還是一時為求選票權宜性的「騙」？要看他後續究竟提出什麼更明確的兩岸論述，以及具體的和解交流措施。相對更要問國民黨，準備好如何應變了嗎？