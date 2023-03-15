今年的大陸兩會於3月13日上午正式收官。過去9天半時間裡，大陸的政壇換屆、內政外交、民生福祉等重要議題通過這一重要窗口密集釋放信息，吸引了全球目光。

於內，世界可以通過今次兩會看到中國的復甦開啟，穩中求進。GDP（國內生產總值）增長5%左右，這是今年大陸政府工作報告定下的「硬指標」。儘管外界普遍認為「5%左右」過於保守，但這一數字背後蘊涵「穩中求進」的深意。

新任國務院總理李強在其首場記者會上解釋了什麼是「穩中求進」：穩，重點是穩增長、穩就業、穩物價；進，關鍵是在高質量發展上取得新進步。穩中求進實際上為中國經濟發展提出「軟標準」，要兼顧綠色、開放、創新等要求；同時也是留足彈性區間，以解決一些結構性問題，更好地保障民生，避免盲目刺激經濟。

2013至2021年間，中國對世界經濟增長的平均貢獻率達38.6%。在全球經濟發展動能持續走弱之際，中國作為世界第二大經濟體，其穩步復甦與高質量發展將為世界經濟帶來什麼？值得持續關注。

於外，世界可以看到中國的剛柔相濟，因應變局。外交部長秦剛在7日的記者會上全面立體地向外界闡述中國對外政策，以始終堅持做世界和平的貢獻者，推動「一帶一路」取得更豐碩成果，與世界共享發展機遇等回答表露中國外交「柔」的一面。

當事關國家核心利益與國際社會公平正義時，秦剛則直言不諱，正面回擊，展示中國對外政策「剛」的一面。通過今次兩會不難發現，面對一些別有用心的國家，中國不再一味地「說好話」「講道理」，而是以他們「聽得懂」「記得住」的方式與他們打交道。分析人士認為，中國以「剛柔相濟」之道因應全球變局是其對外政策更加成熟、自信的表現。

當然，世界也能從中發現中國內外依然面臨很多難題，還有很多的未知需要探索。中國國家主席習近平13日在其新任期的首次重要講話中提到「發揚鬥爭精神，勇於攻堅克難」，折射出新一屆中國政府對未來內外局勢壓力與挑戰有著充分評估和準備。

對於這些難題，今次兩會中國一方面專注於「做好自己的事」，以改革進一步強化自身實力。中國國務院機構改革方案10日在十四屆全國人大一次會議上批准通過，對多個重點領域的機構職責進行針對性調整，以實現強化金融統一協調與監管、加大鄉村振興力度、加快高水平科技自立自強等目標。

另一方面，中國也積極嘗試為國際社會排憂解難。就在兩會期間，沙烏地阿拉伯與伊朗於北京上演了「世紀大和解」。在宗教、歷史、地緣政治等複雜因素交織影響下相互「仇視」的兩國，與中國發表三方聯合聲明，宣佈同意恢復外交關係。和一些國家在中東「兩頭不討好」相比，中國以獨特的解題之道，與矛盾雙方搞好關係的同時，還在中東創造了化干戈為玉帛的歷史契機。

「沙伊和解」僅是一個開始，烏克蘭危機、貿易保護主義、全球氣候變暖等難題構成的綜合考驗還有待世界共同應對。不難預見，中國將繼續扮演積極的角色，在這場綜合考驗中發揮更大作用。

總而言之，透過今次兩會釋放的種種信息，世界能從中窺見中國對自身與外界的「知」。而當兩會收官後，國際社會將更聚焦於中國的「行」。作為一個有著深厚「知行合一」傳統的國度，中國將如何以「知行相資以為用」持續回應外界關切，值得期待。（作者為大陸資深時政評論員）

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