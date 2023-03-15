「難道要做投降者？不要在那邊講疑美論」，面對高金素梅對美國「台灣學人計畫」（TFP）的質詢，有著「暖男」人設的陳建仁兇性大發，不得不以殺手鐧「難道要投降嗎」回擊，並自稱「我的腰桿是挺直的」，痛批「疑美論」。

跪在美國爸爸面前，綠營言聽計從，其實才是「疑美論」的沃土，陳建仁自稱腰桿直，是拐著彎自誇有美國「撐腰」，恰恰自證奴性堅強。

然而，質疑「台灣學人計畫」，高金有理有據，此事攸關美國是否能「系統性支配台灣」，滿朝文武心知肚明這是將台灣自主性奉送給美國的惡業，拿著美國「奴隸證」的事實被高金戳破，自然惱羞成怒，兇性大發。

就事論事，就法論法，根據《公務人員任用法》，雙重國籍者，不得於涉及國安，國家機密的機關任職，而美國「台灣學人計畫」明明白白要派聯邦官員來台工作，作為立法委員不能依法質疑？質疑就被打成疑美論？就是投降者？就是腰桿不直？

陳建仁堅稱，TFP中所指的「Work」，不是「工作」，而是「互相交流」，想藉此規避《公務人員任用法》所設的防線。也是，混淆字面意義是綠營的拿手好戲，美國奴才的必備技能，沒把垃圾狗屎說成黃金白銀，就不是民進黨了。

TFP始自美日1994年的曼斯菲爾德獎學金計畫，目的是讓美國官員在日本政府部門與非政府組織內「工作」，承辦業務的「西太平洋獎學金項目」執行主任說明，TFP比曼斯菲爾德獎學金計畫「更全面」。

TFP成員在為期2年的學習課程，以及在台灣政府部門工作後，必須回到美國官署繼續服務至少4年。按曼斯菲爾德獎學金計畫的前例，成員必須深入了解台美關係的政治，經濟和軍事戰略層面知識，並涉及其他必要的專業領域，如核能，海事，太空等，隨當下需要介入。

關鍵在於，成員的主要任務是將日本的政府政策，以及形成政策的流程與決策結構，帶回美國，然後在美國聯邦政府擔任相關要職，實習生搖身一變為美國爸爸，因此說是「類殖民」也不為過。曼斯菲爾德獎學金計畫成員回國後所擔任的要職是：一、美國貿易代表辦公室日本副助理貿易代表；二、美國駐東京大使館財務專員；三、美國海軍日本橫須賀艦隊活動司令；三、美國商務部亞洲事務副助理部長高級顧問；五、美國國防部太空政策辦公室首席主任；六、:美國國防部東北亞地區主任。

以上要職，充分顯現美國對日本的知根知底，來自於該計畫成員對日本的深度了解，以供美國在外交，軍事，經濟，科技等層面，在美日關係裡發揮支配作用。

再者，曼斯菲爾德獎學金計畫根據需要也會招募當地成員，據此形成美日人才網路，以影響日本政府決策。

曼斯菲爾德獎學金計畫成員曾介入的學術單位，民間團體，與涉及的議題包含：

與日本基金會合作中心(GCP)在網路領域的合作；與應慶義塾大學在「南海領域意識」上的合作(除了美日，還邀請澳洲，越南，菲律賓參與)；招募日本製藥人才至美國交流健保政策；邀集多所美日大學共同參與，培養日本核專家，以加強美日在核領域的安全合作；舉辦太空論壇，因應現代戰爭環境下的太空安全發展。

在美國2023國防授權法(NDAA)SEC.5504第四項明定「培養台灣未來領袖，推動專業軍事教育、文官治軍、保障人權」，對照TFP的意圖與可能運做方式，台灣政軍學界與美國重視的各種領域民團，恐都會成為美方人脈網中的「暗樁」。

當然，這一切活動都裹了一層華美而友善的包裝，但美國人花錢搞這些難道是為了日本好？就算比豬笨都悟得到這是美國監控日本重要政策，技術，經濟，軍事發展的措施，以確保日本的走向符合美國利益。

因此，台灣學人法案一推出，輿論就比喻為「監軍」，疑慮其來有自。

可能有人會問，現在台灣政府對美國的要求已是照單全收，其支配方式只要抓住總統與關鍵的朝廷命官就好，何必將手伸到台灣深層搞人脈網呢？答案是，萬一政府換屆，換了一個不那麼聽話的朝廷呢？

也就是說，TFP意在系統性掌控台灣政治，確保政治換屆也不會違背美方利益，因此除了對台灣決策結構，美國要知根知底，關鍵職位的人事，恐也難違背美方意志。君不見，日本政府有多聽美國爸爸的話？即便美方要求常常嚴重損及日本利益。

曼斯菲爾德獎學金計畫是在日本為世界第二大經濟體時的政治佈局，對美國而言，當時的美日關係是世上最重要的雙邊關係。現在同一個套路搬到台灣，也是為了當今世上最重要的雙邊關係——中美關係。只是因為美方掌控不了中國大陸，才把歪腦筋動到台灣身上。

這是美國保證「台灣牌」永遠玩得動的深度佈局。

敢於在如此敏感的議題上提出質疑，證明高金素梅腰桿挺得直，而陳建仁拒絕依法論法，就事論事，反而兇性大發，反控依法質詢的立委是「疑美論」，暗示其是「投降者」，說陳建仁領了美國「奴隸證」可能還太客氣了，綠營掌權，從來都是蠻橫無恥，建仁就別裝暖男了。

台灣只要無法拒絕美國支配，跪地奉送自主性，2024換哪個人執政都一樣，台灣的前途，根本就不掌握在我們自己手裡。

一遇到美國問題，民進黨的兇性大發也等同於「奴性大發」，因為他們心知是賣國，所以不准人揭穿。自帶奴隸人格的，通常都是第一個投降，因為他們不能沒有主子為其撐腰，難怪陳建仁說自己腰桿挺直。

是的，哪天換了一個主人，只要表忠到位，這些奴才在人民面前腰桿也都挺很直。（作者為自由撰稿者）

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