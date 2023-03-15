大陸李克強總理在2023開幕式上作政府工作報告，談及涉台內容強調，重申「堅持一個中國原則」和「九二共識」一貫對台基調外，堅定反獨促統，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。在李克強總理任內最後一次報告中，對於「和平」處理台灣問題的立場，充分表明大陸對台政策的立場，且緩和兩岸嚴峻緊張的意味不言可喻。

李克強的對台工作報告就是延續中共20大的「解決台灣問題的總體方略」，在一中原則和九二共識架構下處理台灣問題，推動兩岸和平統一。總體來看，李克強任內涉台政策可謂可圈可點，面對中美關係緊張對立、台美關係前所未有的突破下，站在大陸的立場來看，仍能保持戰略定力，習李體制的沉著冷靜、盱衡大局發展、理性克制處理台灣問題、的確是很不容易。

弘揚中華文化，這是過去大陸政府工作報告較少提到的涉台部分。也就是說，大陸對台的基調，少了政治火藥味，多了些柔性文化訴求，顯見大陸對台政策的指導原則是求同存異。台灣及國際勢力應當從2023年政府工作報告中體會到大陸對台的善意訊號，北京當局絕對不希望兩岸關係緊張對立持續升溫，相反地反而期盼兩岸關係能夠回到正常化交流的軌道上，以和平的方式解決台灣問題，倘若台美繼續在兩岸危險邊緣中進行試探，反而會逼得大陸師出有名以更強硬的方式解決台灣問題，和戰兩手辯證處理台灣問題，一直都是大陸對台政策的陽謀，訊號十分清楚。

從2023年政府工作報告涉台部分，從內容上看，雖然沒有什麼特別新意，多半是延續既有的涉台政策表述，一方面說明大陸對台政策的延續性，表明新時代黨解決台灣問題的總體方略的重要性，另一方面，從2023年政府工作報告來看，政府工作報告的任務主要是貫徹落實中國共產黨大會報告的精神，也就是說，政府工作報告多半在執行與落實中國共產黨涉台總體方略。

因此要理解2023年大陸政府工作報告，必先回到堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略中來找尋答案，總體方略的重要性不言可喻，它是大陸促進兩岸統一的根本遵循方案，它的核心要點在於實現和平統一，具體作法就是堅決反對台獨，堅持的原則就是一個中國原則和九二共識，這是開展兩岸交流的敲門磚，也是促進和平統一的基礎，更是兩岸官方部門、被授權組織、政黨等展開和平商談的政治基礎；其中我們不能忽略的是，大陸當局力促兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化等這些具體措施，都是大陸2023年對台工作的目標與工作項目。

李克強最後一次報告，鋪陳出大陸涉台堅持貫徹總體方略的明確方向。此外，大陸向外界宣示將繼續堅持和平統一的方針政策，顯然是針對美國及外部勢力不軌介入台海事務中的表態，大陸當局一方面明確宣示將繼續推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，另一方面也間接對西方勢力操弄台海問題的回應，反映出大陸的戰略定力，也呈現出大陸當局的四個自信。（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授）

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