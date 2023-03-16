2021年11月宏都拉斯舉行總統大選，當時親中派總統候選人秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）競選時曾提出與台灣斷交、轉而與中國建交的想法。秀瑪菈．卡蕬楚勝選之後，關於斷交事宜仍未鬆口，僅表示希望與台灣維持外交關係，2022年副總統賴清德親赴宏都拉斯參加卡蕬楚總統就職典禮，並捐贈防疫物資，營造兩國友好的氛圍。

不料，擬斷交的消息來得突然，秀瑪菈．卡蕬楚選擇在賴清德登記參選總統的這一天，放話與台灣斷交，尋求與中國建立正式關係。不免讓人聯想這是一場謀畫已久的斷交秀，尤其是正值中國兩會結束後，中國國家主席習近平連任沒幾天，宏都拉斯總統立刻放話與台灣斷交，可以說親中的宏都拉斯配合中國演出，為中國新政府立下了威望。

宏國這一場斷交秀箭在弦上，目的給想選總統的賴清德與蔡英文政府難堪，尤其是外交部長吳釗燮任內已經多國斷交，恐怕得負起相對的政治責任。

2021年選舉，美國輸了宏都拉斯

拜登政府特別關注於人權、民主、自由普世價值，這些議題成為美國修理不聽話國家的藉口，在美國眼中，宏都拉斯是有貪腐、販毒問題的國家，美國指控前總統葉南德斯參與販毒，申請引渡葉南德斯到美國受審。美國民主黨參議員為此提出了一項法案，對葉南德斯實施制裁，要求拜登暫停向宏都拉斯提供安全援助，並停止向該國執法機構提供武器與催淚瓦斯等援助。

另一方面，2021年宏都拉斯受到新冠疫情衝擊，人民陷入困頓，宏都拉斯急需疫苗，傳出有意採用中國疫苗，並可能為此在中國開設辦事處，當作交換條件。當時宏都拉斯內部掀起民意對於反共主義的不合時宜主張，從政12年的秀瑪菈．卡蕬楚已經歷練成為一位政治家，深知民眾要的是什麼，她誓言要結束這種不合時宜的做法，試圖拉攏民心，因此得到中國不少資源與關注。基於民意，談到關於與台灣斷交，宏國外交部長雷依納（EduardoReina）表示：「我們必須非常務實看待事情，為宏都拉斯人民謀求最大福祉」。

即便宏都拉斯反對黨議員尚柏拉諾（Tomas Zambrano）出來喊話恐影響宏國與美國之間的關係。可惜的是2021年美國已經輸了宏都拉斯，連帶台灣輸了邦交國，美中在拉美的對抗，台灣成為犧牲品。

拉丁美洲「反美」聯盟浪潮

這些違背美國價值觀紀錄不佳的拉美國家早就與美國的敵人中國、俄羅斯、伊朗組成反美大聯盟。在中美洲國家，每個國家領導人都認識彼此，每個國家政治人物都是互通有無，當反美與中國建交的風潮開始蔓延的時候，新想法、新的力量也隨即在這些國家展開，拉美的民眾寧可冒著得罪美國的風險，想要追求更公平的生活而戰。

因為烏俄戰爭，美國在全世界排擠俄羅斯，但是唯獨在拉丁美洲起不了作用，今天的拉丁美洲早已不再是門羅主義所宣稱的美國的後院。古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜因為與俄羅斯的友好關係而受到美國最嚴厲的政治、經濟壓力，為了堅持中立立場與獨立政策，不受美國威脅所影響。

2022年11月美國曾在美洲峰會宣示，要讓區域國家減少移民、促進經濟成長、對抗氣候變遷與從疫情中復原。但墨西哥、智利、玻利維亞與宏都拉斯等國政府，都對美國抵制委內瑞拉等國的行為感到疑慮。墨西哥總統歐布拉多長期不滿由美國主導的美洲國家組織（OAS）對各國決策指手畫腳，想另起爐灶。美洲國家組織，恐怕變成反抗美國霸權的論壇。

民主牌失靈 改變外交策略時機

針對宏都拉斯擬斷交的消息傳出，賴清德表示，「台灣和宏都拉斯都是民主國家，追求同樣價值，這種價值追求也是美國和台灣最能夠幫忙，最能夠一起奮鬥，因為宏都拉斯和美國本來就很密切，美國和台灣也很密切，…」。

顯然，賴清德思維仍停留在舊有思想只要邦交國與美國關係好，就不會斷交的舊思維上。當美國後院著火時候，民主已經非鞏固邦交國的必要條件，如果宏都拉斯與台灣斷交，與台灣有正式外交關係的國家，只剩下13國。

今天賴清德登記參選總統，宏都拉斯選擇在此時放話與台斷交，背後都有中國試圖想要影響2024年總統大選的考量，賴清德首先面臨第一場外交考驗，考驗賴清德執政智慧，當民主牌失靈時候，賴陣營的外交政策是否重新思考外交策略？

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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