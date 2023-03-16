日本第11管區海上保安本部稱，3月15日上午9時左右，4艘中共海警局船隻在釣魚台外側的鄰接區航行，其中2艘進入釣魚台南小島的海域，「侵入日本領海」。

同日我國防部公布，14日共發現共機28架次、共艦4艘次在台灣周邊海空域活動；其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域16架次，計有蘇愷-30機1架、殲-10機2架、殲-11機與殲-16機各4架、運-8反潛機1架、彩虹-4與BZK-005及無偵-7等無人機各1架、直-9艦載反潛直升機1架，分在台灣海峽北、中、南端、台灣西南與東南國際空域活動。

另BZK-005無人機，由台灣西南經巴士海峽進入西太平洋後折返。當日我媒體稱3月15日國軍在屏東恆春至車城三軍聯訓基地，進行例行性晝夜間的「聯勇」操演；另澎湖防衛指揮部也實施武器實彈射擊之「鎮疆操演」。

BZK-005頻密偵察我東南海空域。（圖／作者陸文浩繪製）

再者，近日我外交部與媒體競相報導，科索沃前總理霍蒂（Abdullah HOTI）現為「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席，與科索沃國會安博旭（Artan Abrashi）及戴柳（Blerta Deliu-kodra）等議員一行9人，3月11至16日來台訪問。3月13日（至17日）聖露西亞外交、國際貿易、民航暨僑務部長包提斯（Alva R. Baptiste）訪團抵台。15日（至16日）美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特（Ken Calvert）率領，眾議員柯爾（Tom Cole）、沃麥克（Steve Womack）、喬伊斯（David Joyce）、凱斯（Ed Case）及賈西亞（Mike Garcia）來台訪問。

大陸智庫南海戰略態勢感知公布，15日美空軍1架RC-135V電子偵察機在南海進行密集的偵察活動，從北往南、從東向西、再折向北，繞西沙群島和海南島進行大範圍、大縱深活動。再者媒體披露捷克眾議院議長艾達莫娃3月下旬將率商務代表團訪台，訪團超過百人。3月15日媒體也報導，我國友邦宏都拉斯擬與中國大陸建交。針對共軍近日台灣周邊海空域活動情況，提出個人淺見與建議：

首先，從近年中日在釣魚台主權爭議不斷地提升，美日新安保條約擴及維護日本在釣魚台的主權之外，日本也不斷藉機加強日本西南諸島的軍事設施與部署，使得中共從原先的海警局海警船4艘在上述海域進行常態性巡弋。更在近2年加派東部戰區作戰艦2艘常態部署此海域外，今年關注此區域發現中共空中兵力計有蘇愷-30、殲轟-7A等戰機已經在釣魚台北部空域進行常態巡弋，以在必要時機動支援海警與海軍艦船，維護釣魚台領土主權。

其次，以往我國有重要外國訪問團來台進行各項參訪期間，共軍大肆在台灣海峽中線北、東、南端三方進行空中兵力聯合火力突擊演練。從連續有三天無共機跨越台灣海峽中線、訪問團的影響力與時機，推斷上述共軍空中兵力跨越台灣海峽中線者，係針對美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組主席克維特訪問團，也不排除係提前警告捷克眾議院議長艾達莫娃3月下旬將率百人訪問團來台。

最後，針對共軍空中兵力在台灣西南國際空域至台灣東南活動，依據往例不排除係針對美國軍機所做的反應；並驅逐美機在南海針對共軍在海南、廣東周邊進行區域演習所進行的電子截收與偵察任務。

另直-9艦載反潛直升機首次出現在台灣東南之防空識別區邊緣空域活動，不排除與近期由福建廈門港經台灣西南海域往東南的可配備直-9反潛機之共軍東部戰區海軍052C型驅逐艦西安號/153有關。

再者，近期國際媒體報導，菲美年度「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演將於4月24到27日北伊羅科斯省（Ilocos Norte）登場。菲國軍方透漏，今年演習區域將涵蓋位於巴士海峽的富加島（Fuga）、卡拉顏島（Calayan）及巴丹群島（Batanes）。依共軍BZK-005無人機航跡示意圖與動向，不排除與前者有關。後續，共軍可能會頻密地在此區域，部署海空偵察兵力以為偵察美菲聯合演習訊息，我方當注意此區域共軍海空軍兵力投射。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※