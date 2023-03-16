美國前國安顧問歐布萊恩，這位前美國最高階的國安領導人公開宣稱美國要炸毀台積電，以免落入解放軍手中，又說這跟二次大戰初期英軍炸毀盟友法軍的軍艦，造成法軍數千人死亡，以免法軍軍艦落入德軍手中ㄧ樣。

美國炸毀台積電當然也會炸死台積電成千上萬的工程師，但問題是台積電是軍艦嗎？

台灣400年歷史上，以戰爭更迭政權4次，戰爭失敗的政權認輸就交出政權，從來沒有一次失敗的政權以焦土作戰，毀滅台灣平民的生命財產。

日本戰敗沒有摧毀台灣，清朝戰敗沒有摧毀台灣，鄭克塽戰敗沒有摧毀台灣，荷蘭戰敗沒有摧毀台灣；但是美國和民進黨當局密謀，只要台海戰爭爆發一定會戰敗，就計劃好如何摧毀台灣，先從台積電下手。

因此美國和民進黨堪稱400年歷年上，出現在台灣最邪惡的一群人。歐布萊恩事後辯稱因為解放軍要摧毀台灣，所以美國才要先動手，真是鬼扯到無恥的地步。

解放軍的戰略很清楚，只有要斬首台獨頭子以及他們的保鑣，美軍有種就派兵來當保鑣，解放軍從無摧毀台灣平民設施的計劃，反而美國的兵推在計劃摧毀台灣，還要民進黨政權當幫凶，這就是為什麼歐布萊恩會跑去美國最有錢的台獨智庫任職的原因了，原來台獨就是要配合美國共同摧毀台灣。

這些人的邪惡心態就是美國和台獨得不到的東西就要摧毀，才不管台灣人子子孫孫的死活。

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