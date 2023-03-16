近日傳出我國友邦宏都拉斯將正式啟動與中國大陸建交的程序，除了危及台宏外交關係外，台宏自由貿易協定（FTA）的發展也引起關注。

台灣在2002年加入世界貿易組織（WTO）後，開始積極尋求洽簽FTA對象；由於中國大陸因素的影響，台灣只能以邦交國為目標。環顧台灣當時友邦，以中美洲國家條件相對較好，所以台灣先後與巴拿馬（2003年）、瓜地馬拉（2005年）、尼加拉瓜（2006年），薩爾瓦多及宏都拉斯（2007年），完成了FTA，此可視為台灣第一波FTA成果。除了台灣與薩爾瓦多及宏都拉斯為三邊FTA外，其他均為雙邊FTA。

由於台灣與上述國家經貿往來並不密切，簽署目的主要是要鞏固雙邊關係。由於台灣以往沒有參與FTA談判，藉由與這些國家建構FTA，累積不少談判經驗，對於台灣2010年與中國大陸的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），以及在2013年與紐西蘭及新加坡的雙邊FTA，有相當程度的幫助。

在台灣完成第一波FTA中，近年來巴拿馬、尼加拉瓜，以及薩爾瓦多，先後與台灣終止外交關係，而每次斷交FTA的存廢即會被提出討論。

FTA持續與否取決於協定中的規定，與「邦交」並無關係。因為通常FTA會納入「終止條款」，參與協定任一方均有片面終止FTA的權利。終止程序是必需正式通知對方後，在一定期限後FTA自動失效；以台薩宏FTA為例，在通知終止FTA後180天FTA即失效。

目前與台灣斷交的FTA國家中，台灣與巴拿馬及薩爾瓦多的FTA仍持續，台灣與尼加拉瓜FTA，則已經在去年7月正式終止。

雖然自由貿易協定存廢與邦交無關，但FTA屬於官方協定，官方關係惡化會影響到FTA的推動。在FTA內容中，除了消除關稅開放市場外，還包括產業合作、標準統合，以及相關的官方經貿交流。除了關稅減讓外，其他項目大多會隨著邦交的終止而停擺，進一步又減損FTA的功能。

以台灣-巴拿馬FTA為例，在2017年雙方終止外交關係後，FTA除了關稅減讓仍維持外，其他的部分幾乎都未在運作。另外在薩爾瓦多2018年與台灣終止外交關係後，台薩宏三邊FTA幾乎也未在運作；所以無論未來台灣與宏都拉斯關係發展為何，對台灣影響不大。

事實上，台灣與中美洲國家FTA已生效多年，雙邊貿易雖有成長，但所占比例仍微不足道。另外台灣過去在中美洲國家有一些投資，主要是傳統產業的紡織業為主，以出口到美國市場為目的；近年來在中美洲國家投資環境未有改善下，也已經降溫。

宏都拉斯外交可能轉向，凸顯台灣與在國際外交與中國大陸的激烈競爭，以及環境的艱困。同時也反映出「強摘的瓜不甜」，當時以鞏固邦交為主所簽署FTA經濟效益不高，未來台灣拓展海外市場還需回歸經貿本質。

（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

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