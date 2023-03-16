打從蔡政府上任至今，先因「年金改革」導致退伍軍人不信任政府，後因兩岸關係劇變，解放軍大軍逼近我西南方的防空識別區，前一陣子位於馬祖莒光鄉島上的駐軍，因運補船故障，導致官兵無肉可吃的窘境，如今又爆出二膽島上的一名上兵，不明原因游向對岸，軍方一連串的軍紀與失誤，已讓國軍的形象再度跌落。

讓人震驚的是，空軍、海軍陸戰隊接連爆發官兵將槍枝被掉包的意外，不但讓人質疑國軍的紀律出現何種問題，更讓人懷疑國防部的領導統御是否出現螺絲鬆脫的情況，而號稱最挺國軍的蔡總統，在發生一連串事件後，仍然不見身影。

在蔡政府第一任內，尤其是2016年至2020年期間軍方接連發生許多飛安意外，意外的生成固然部分與機械因素有關，但也凸顯出為配合兩岸情勢的發展，軍方訓練的強度與頻率仍需加強。

而國軍會出現紀律問題，除了和事發單位的領導統御有關，國防部也難辭其咎，而國防部相關的人事任命又屬於國安議題，更凸顯出蔡政府近8年的執政下，國安人員的素質屢屢出包；而日經新聞大肆批評退伍軍人有9成為共諜，雖然有違事實，但我們依舊無法看見蔡總統願意出面為國軍緩頰。

蔡政府近8年的執政下，因兩岸關係的緣故，導致共機、艦擾台的頻率大增、在此情況下，合理的建軍、適度的軍購、國造的裝備理論讓國人皆會支持，但對於一個部隊而言，裝備的採購與維持相對容易，部隊的人員紀律、素質才是國家安全的最終保障。

如今，蔡政府不但是本末倒置，不願意面對國軍紀律渙散的現實，反而持續加大對美軍購，必須很客觀的說，部隊戰力的維持除仰賴政府與百姓支持外，精實的訓練與紀律才是部隊最終維持戰力的根本，很顯然的執政團隊並未抓到建軍的重點，反而對於軍方的紀律視而不見，最終才導致一連串的軍紀出現問題。

在國民黨執政期間，雖然兩岸關係較佳，雙方並未出現太過劍拔弩張的情緒，至少軍方在紀律方面相當穩健，除了日常努力的訓練外，國軍的紀律仍持續維持，並未出現過於鬆散甚至逃跑的場面，更明白為何而戰？為誰而戰的神聖使命。

國防建軍不是口號，部隊訓練也非兒戲，軍隊紀律的養成更仰賴於領導統御的努力，這些不但是部隊的根本要務，也是衡量軍隊素質的關鍵所在，蔡政府對於國軍態度，僅在軍購上較為積極，但對於軍方的紀律視而不見，而政府對國防高層紀律的縱容忽視，才是部隊持續出現意外的根本原因。

政府與其加大軍購與建軍，不如先思考如何改善軍隊鬆脫的紀律，畢竟管理部隊的源頭並非從裝備開始，人員是否具備嚴謹的規範、扎實的訓練與高層的紀律才是部隊本務。

（作者為淡江大學戰略研究所博士生）