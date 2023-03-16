最近，王建煊宣布參選2024年總統，我對王建煊3個印象最深的場景：

一是1985年，台灣發生有史以來最嚴重的金融危機──十信擠兌，牽連國泰信託，時任經濟部長的他，負起道德責任辭職，還未宣布時，我到他辦公室，裡面一片寂靜，只有祕書在場，霎那間，我體會到「雲深不知處，高處不勝寒」，這時只有他一人面對自己的神，自己的良心。

二是他擔任財政部長時，因為要實施房屋及土地實價課稅，遭國民黨本土派反對，為了不連累郝柏村院長，當面向郝院長請辭，媒體報導他含淚辭職，男兒有淚不輕彈，必定是他痛心已極。

三是2001年台北縣長的選舉中，王建煊集合國民黨、親民黨、新黨等泛藍陣營，以得票82萬808票，占48.16%，敗於民進黨的蘇貞昌。開票當晚，我去看他，選務人員已離開，他豁達一笑，彷彿放下重擔。他只有1個競選總部，競選車輛1台，蘇貞昌卻台北縣到處插滿旗子，競選總部有32個、後援會有50幾個，兩人只差5萬多票。

從政一生，他某些發言和政策的確符合公理正義，例如政府實施紡織品配額時，任經濟部長的王建煊對少數大戶廠商坐擁配額不事生產，卻私下轉賣獲取暴利，更不納稅，例如有人在一年半內，非法出售配額淨得十億元，相當於現在的30、40億厚利，視國家法令如冀土，無法無天，令人痛心。

他崛起在台灣經濟正在起飛時，當然有人渾水摸魚，趁機大撈一筆，他們找盡各種關係，詆毀、阻止、反對他，例如他要實施「房屋及土地實價課稅」，很多財團就說外省部長要搶本省人土地，李登輝就對王建煊非常反感。大部分人卻緘默不願支持他，是典型的千人諾諾。

但是到最後，政府還是要實施他當初的構想，他離開經濟部後，紡織品配額取消。現在已有某種程度的土地實價課稅。

至今他仍持當初的廉潔和公義，他創辦天使居，希望提升老人照護品質，有人去看他不能帶禮物，中午請客人吃牛肉麵，飯後拿自己出的書，任賓客選擇，並且簽名送給賓客，他特別強調不收禮物，不是矯情，而是避免賓客之間互相比較送禮多寡，可見他的為人著想、至情至性。

王建煊參選最主要理念還是支持和平統一，這次總統大選，台灣如果沒有支持統一的聲音，大陸會認為統一無望，有更高機率對台動武，他一再強調「台灣現在非常危險，台灣快完蛋了！」

85歲的王建煊，選總統方式很另類，不急著找總幹事、辦公室主任，只要有新聞、報紙報導就好。議者多說，王建煊無黨無派，甚至連署那關都過不了，何況當選？但他出來選總統，象徵意義大於實質意義，近年來，國際及台灣政治正確之事及政治正確之言亦多，千夫諾諾，千萬夫諾諾，但中華民國有一士卻諤諤地講真話，不扭捏、不矯情，敢言敢行。社會需要多元聲音，而不只是維持現狀或親美抗中。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）