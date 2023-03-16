民進黨與「黑金」掛鉤，朋分利益，中央級常委有「天道盟」，地方上有黑道議員，不但是引發民怨的弊端，更是國民黨極力攻擊的標靶；但是，國民黨不僅忘了自己拿鏡子照一照，清一清自己家門，反而在極其重要的「選策會」中，公然安插了已判刑確定的傅崐萁、李全教，令人感到不可思議。

民進黨內黑金淆亂，無疑是其聲勢寖衰的重大原因之一，但賴清德就任黨主席之後，深悉其弊，遂斬釘截鐵地宣誓，要掃除黨內的「黑金」，並也的確針對某些標靶人物作了「殺雞儆猴」的處置。但民進黨所長，正是在於掩飾，眾所皆知，這只不過是個表象而已，並未真有犁庭掃穴的決心，但是，至少作了表面的工夫，也可蒙蔽於一時，近日民進黨的聲勢有復振的趨勢，即有賴於此。

相對地，國民黨對民進黨的「黑金」併力交攻，卻反而自家的「選策會」就公然列入因賄選而判刑的人士充任，這不僅是自打嘴巴，更讓民眾無法接受，此所以泛藍民眾群起譁然，更有些黨籍議員憤而辭去黨職，以示抗議。在兩相比較之下，國民黨對民進黨的「黑金」批判，豈不就成了天大的笑話？

朱立倫宣稱「選策會」主要任務是針對中南部艱困選區，要幫國民黨找尋人才，此意固然良善，而且也可能不無助益，但是如果連操盤、薦舉的人員本身就有問題，又豈能奢望其能夠一秉公心，拔擢出真正的優秀人才？而這些被薦舉出來的人才，居然是被有「黑歷史」的人推舉的，難道不會覺得明珠暗投嗎？尤其是新北市長侯友宜，他出身員警，一輩子與台灣的貪贓枉法、黑道勢力相周旋，如今反而要仰賴其勢力，又將情何以堪？此所以向來發言謹慎的他，都忍不住要說出「拒絕黑金復辟」的重話了。

沒錯，國民黨高層可以說他們都是已服刑完畢的，浪子回頭金不換，未來也還是可以「改邪歸正」，可以放心任用的；但果真如此，則又何必對民進黨的黃承國們加以醜詆？

「選策會」可以說是2024大選國民黨的門面，品牌一定要擦得清白雪亮，才能受到選民青睞，隨便弄出一塊斑駁剝落的招牌出來，怎能讓人對他有任何的信心？傅、李二人不入「選策會」，如果有心，也仍然可以在幕後大力襄助，又何必非得站出來讓人品頭論足，抵擋唇槍舌劍呢？

國民黨向來自詡「人才濟濟」，難道就找不出比傅、李二人更優秀、更具眼光的人選，而傅、李二人，也應看看民進黨的黃承國是如何深諳出處進退之道的。大選將屆，朱立倫、黃健庭如果真的想贏得2024的選舉，還是趕緊重新思考，改弦更張地端出最佳的「選策會」陣容吧！

（作者為大學退休教授）