檢方偵辦鏡電視申照涉不法案出現最新進展，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥因在鏡電視申辦執照爭議中，疑似接受執政高層施壓通過審查，遭北檢列為瀆職罪被告。不禁令人想起民國初年時人諷刺袁世凱稱帝，結果咎由自取的一副對聯，今天看來，倍覺可笑又可悲。

在袁氏稱帝不成、羞憤暴斃後那段日子，有人用中藥名串成一副對聯予以諷刺，叫做「起病六君子，送命二陳湯」。前句說的是籌安會製造假輿論，讓袁氏誤信民意的6個人；後句指的是陳樹藩、陳宦、湯薌銘這3位袁的心腹，原本拚命吹捧袁稱帝，後來見舉國一片討袁，立即倒戈反袁，眾叛親離的袁世凱因此被氣死。「二陳湯」恰好成了袁氏的催命藥、送終湯。

前事今鑒，如今蔡政府中也有「二陳」當道，他倆位列廟堂部長之尊，可卻出包不斷、爭議連連。這兩人不消多介紹，一個是首創撤照新聞台惡例的NCC主委陳耀祥，另一個就是農委會主委陳吉仲。

陳耀祥目前雖是被分「他字案」偵辦中，但現任獨立機關首長被列貪瀆案被告不同一般，可謂敏感而嚴重，行政院長陳建仁必須嚴肅考量將其停職、接受調查的必要性，陳耀祥自己更該知所進退。至於已經被K得滿頭包的陳吉仲，光一個蛋荒就已經搞得天怒人怨。二陳加起來債多不愁，不斷為民進黨累積民怨反感，還怕啥呢？

說白了，二陳因為好用、聽話，所以從蘇內閣到陳內閣，依舊是被罵得越多，照樣好官我自為之；而二陳也像走上不歸路一般，悶著頭繼續衝，不然又能奈何？那就恭喜民進黨，這碗「送命二陳湯」，乾了吧！