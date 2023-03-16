「美國企業研究所」學者卜大年和凱根近期投書《國會山莊報》指出，美國擔心中國不久後恐侵略台灣，諸多討論也集中在嚇阻或擊退侵略所需的軍事需求上，但「這些討論和隨之而來的行動固然重要，卻不是中國國家主席習近平最可能採取的做法」。

卜大年和凱根認為，中國3條實現統一的路徑分別為：一、試圖說服台灣人民和國際社會接受和平統一；二、透過戰爭以外的強力手段脅迫台灣和國際社會接受；三、直接以軍事行動強行統一。兩人認為上述3條路徑中的任何一條奏效都代表中國勝出，台灣和西方落敗，因此美國及盟國夥伴必須堵死這3條路。

通篇文章，投射出美國視角，一旦兩岸統一將預見一個強盛的中國，會把美國給比下去，念茲在茲的都是美國不能被中國取而代之，凸顯美國優越，全球普世價值只能置於美國所訂基於規則的國際秩序之下，唯有美國當道，世界方能和平，美國必須贏、不能輸，且界定中國任何程度的獲勝（包含統一台灣）等同於美國落敗的零和關係，足以令世界陷入不堪的危機之中。

美國政學界諸多敘事，總是以美國自身利益為優先，至於台灣主體意識選擇則無關緊要，沒有一絲一毫為台灣著想。兩岸關係已經不是台灣和大陸說了就算，非得以美國意志為依歸，連台灣人民願意接受和平統一的選項都不行，美國及其盟友必須堵死，唯恐台海不戰。是故，從豪豬刺蝟變成地雷島、火藥庫，台灣只有淪為焦土、人民變成砲灰的分。

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