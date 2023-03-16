前立委蔡正元在臉書po文，引述了一位美國廣播主持人的「推文」， 說白宮內有「毀滅台灣」計畫，在台灣引發了軒然大波。行政院院長、外交部部長嚴正駁斥，國民黨主席朱立倫立斥為謠言。當證實蔡正元正確引述了美國廣播主持人尼克森的推文無誤，又立即有人攻擊這位記者是俄羅斯電台記者，這是某些台灣名嘴一貫以抹紅異己來墊高自己的手法。其實這位美國記者所寫的只是一則反諷的短文，不值大驚小怪。

在爭論中，最應該出面說明的自是白宮。但白宮自始不發一言，因為這種反諷搞笑，自可一笑置之。美國是台灣堅若磐石的盟友，賣武器賣得嚇嚇叫，保台都唯恐不及，怎麼可能有「毀台計畫」？這種搞笑，止於智者。白宮當然不浪費口舌。

但在中美之爭中，台灣確實極有可能在兩大強國交戰中，被現代尖端武器或核彈所毀滅。因此白宮雖然不可能有「毀台計畫」，但在兵推研究中，也必推出一旦交戰，台灣立即淪為雙方戰地，大概2、3周就會被夷為平地。這是很難否定的現實危局。因此，雖不可能有毀台「計畫」，但必有毀台「研推」。此時白宮三緘其口，自是上策。何況，白宮還得日理萬機，尤其要在烏克蘭全力「反共抗俄」。

這位記者長駐華府，你拿個錄音機去訪問他，只要他不忙，他會滔滔不絕。他堅定反戰，他自有媒體人的獨立人格，絕無需攻訐他是俄羅斯輿論傭兵。為了避免戰爭，他認為應說些反諷的話，以警醒世人。他接受摩理斯專訪，訪談一開始，他先說他的推文只是反諷。一般世人對他這則推文反應還好，只是台灣外交部竟代替美國國務院否認，顯然多此一舉。他說他若向拜登總統查詢，他老人家可能會說「忘記了」。

我當初看到他的「推文」，我的直覺，他是在警告台海若有戰禍，台灣會比現在烏克蘭更慘。此推文，引起全球矚目，不是因他危言聳聽，而是他觸到了全球關注問題的核心。他接受摩理斯專訪討論此一「推文」，他還是依舊一派輕鬆。沒因台灣官方的震怒而不快，也沒有因有人抹紅而生氣。他說台灣人對兩岸緊張關係自另有哲學思維，但飛彈打過了，就不再只是哲思了。

蔡政府似乎很重視美國「仇中主戰」的政界人士來台訪問。一有這類政治人物訪台，就像天大喜事。其實這類仇中人士來訪，徒然製造兩岸劍拔弩張，對台灣除花錢外並沒有任何好處。當年，因要高票通過《台灣關係法》，我經常造訪眾議院議長歐尼爾，他常感嘆說，很多議員選上了，還不知道他們要幹什麼；有些人忘了選區選民，經常出國去接受外國政府款待。他說：「競選得到職位容易，做好職務困難。」這正是中國古代所說，「馬上得之，不能馬上治之。」現在美國有眾議員441位，參議員50位，個別議員對美國外交政策影響很小，何況他們殊少有專業的外交知識。

現在的台灣外交使節大多不是外交學系出身；最重要的駐美使節，也是由前立委出任。趁此「毀台計畫」推文小事件，台灣今後應多重用外交科班出身人才，因為外交學科的宗旨是謀求國際和平，並考慮恢復當年和美國民間的全面交流，尤其各專門學科的學術交流。台灣對美關係除了買「飛彈、炸彈」外，也應交流研討如何生產足夠「雞蛋、鴉蛋」。後者應比前者重要得多。

（作者為前立法委員）

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