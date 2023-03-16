國民黨經過南投補選後，好不容易漸漸增加的自信又洩了氣，出現「藍白合」、「非綠聯盟」、候選人經海選產生等聲音，認為如果總統大選藍綠白都推出自己的候選人，形成所謂「三腳督」的競選格局，將無法下架民進黨，國民黨將長期在野。但無論從我國憲政體制運作、政黨生態、民主選舉原理乃至台灣當前所面臨的挑戰等角度，所謂的藍白合或非綠聯盟都是無法自證自洽的假議題。

總統選贏才算贏

組非綠聯盟的目的是要政權輪替，要政權輪替須先勝選，要勝選就必須認清我國憲政運作方式，不能一廂情願。總統制國家政權輪替很簡單，只要贏得總統大選，由總統組織政府，取得政權。內閣制國家則由國會選舉決定政權，可以一黨過半，或幾個政黨共組聯合政府，也有少數執政的例子。雙首長制國家比較複雜，總統與國會分享部分行政權，有的國家會有「換軌」或左右共治的情況不一而足。

我國憲法增修條文後接近半總統制，尤其取消立法院對行政院長的任命同意權後，總統權力大增，成為「贏者全拿」的超級總統制。在實際運作上，從2000年到2008年陳水扁總統任內，國民黨雖然是立法院多數黨，卻仍由民進黨組閣，國民黨徒呼負負。可見總統選舉才是主戰場，贏得總統大選才能政黨輪替，國會多數不算數。

既然總統才是主戰場，藍白合的重點就不在於立委選舉的合作，爭取國會過半，而是要共同推出一組總統候選人，讓總統大選成為綠與非綠的對決，不能出現三腳督。正副總統分屬不同政黨，這在成熟的政黨政治的國家絕非常態。或許有人會舉2004年連宋配，主張政黨在總統大選合作的可能性。這其中忽略了政黨生態的因素。連宋系出一脈，同根同門，連宋政治立場相近，國親的支持者相疊，國親合若是勝選，親民黨回歸國民黨的可能性極大。在當時的政黨生態中，還是藍綠對決。

以目前的政黨生態與政治人物動向來看，柯文哲是否甘於副手為人作嫁，不無疑問。尤其民眾黨從政黨員的政見與支持者的屬性，與國民黨有明顯的區別。總統選舉藍白合，民眾黨會泡沫化，但不可能有「回歸」國民黨的後路。藍白合也許會增加幾席立委，但只會加速民眾黨的泡沫化，所以民眾黨至今對非綠聯盟興趣缺缺。

兩岸理念最重要

從民主政治原則來看，當代政治固然候選人形象的重要性日增，但是政黨政治更重要的是政策與理念是否與選民的價值若合符節。國民黨倡議非綠聯盟只見人選的排列組合，而未在利國利民的治國理念與國家方向上並肩而行，如此將給選民充滿權力算計甚至分贓政治的印象。民進黨的統獨立場很清楚，賴清德的台獨立場也十分鮮明。這讓民進黨在氣勢低迷的谷底，仍能吸引相同理念選民的不離不棄，走出陰霾，很快的重振旗鼓。在這次南投立委補選結果就可見一斑。

目前國民黨在兩岸政策與國際戰略上仍顯猶疑模糊，民眾黨就更不用講，柯文哲與郭台銘的兩岸政策為何，恐怕他們自己都說不清楚。這樣的藍白合要將國家帶往何方？如何說服民眾，吸引理念取向或政策取向的選民，都讓人滿是問號。

國民黨對於討厭民進黨的社會氛圍過於樂觀，對於自己的實力又信心不足，才有非綠聯盟的異想。2024年的總統大選不能只是要政黨輪替，要下架貪腐濫權、失德失能的民進黨，更重要是讓台灣遠離烏克蘭化的危險道路，重拾兩岸和平。但民眾黨兩岸路線曖昧不明，藍白合對兩岸關係的穩定是加分還是減分，令人懷疑。即使藍白兩黨勉強權宜合作，就算取得政權，兩岸就能重獲和平嗎，稍有政治判斷能力者都清楚，答案是「不可能」！

選舉是4年一次的國家發展方向總辯論，各政黨與總統參選人要以「主張」爭取選民認同，而不是玩政治分贓大戲。思想生信仰，信仰生信心，信心生力量，國民黨只要堅持和平，提出和平路線的政見，自然能號召群眾，贏得勝選。