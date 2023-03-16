宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚日前突然發推文表示，已指示該國外交部長雷依納處理與中國大陸建交事宜，而雷依納受訪時表示，是因為我國拒絕增加金援所以才轉向與中國大陸建交。對此，外交部16日在記者會上表示，已盡最大善意且已在能力範圍內表達協助宏都拉斯的誠意，還提醒宏國「切勿飲鴆止渴，反而陷入中國債務陷阱。」雙方話講得這麼直白，看來，我與宏都拉斯的外交關係應該很難挽回了。

蔡政府有意將此事定位為「宏都拉斯只是因為錢就琵琶別抱」，然而，這件事情的意涵絕不只於此。經濟因素固然是重點，卻不只是台灣不願意繼續金援這麼簡單。卡蕬楚說，該國要「與世界各國一起自由地擴大邊界」，雷依納則說，宏都拉斯尋求與中國建交是出於實用主義而不是意識形態，他強調：「幾乎所有國家都與中國有聯繫，而我們正尋求更多的投資與貿易機會。」

台宏邦誼生變，無論卡蕬楚是不是刻意選擇在賴清德登記參選總統的時間點、宏國是不是因為3億美金才考慮與我方斷交、甚至中國大陸是不是要給即將訪美的蔡英文一點顏色等等，相較於宏國外交選擇背後所涉及的國際政治架構巨變，上述種種最多都只能算是技術面的問題而已，真正的基本面是，連美國都已hold不住自家後院一干小兄弟驛動的心，因為宏都拉斯知道跟著美國老大哥好處有限，能夠帶給該國更多實質且長遠利益的是中國，所以他們決定以腳投票。

美國當然仍然是世界第一強權，但一來美國長期「死道友不死貧道」的自私做法，已讓許多國家與美方打交道時更加小心翼翼，甚至公然不買美國的帳，例如，美國在2022年舉行美洲峰會時，就有多個受邀國沒有參加，其中就包括宏都拉斯。

其次，根據國際貨幣基金組織（IMF）的統計，中國是120多個國家和地區的最大貿易夥伴，美國則不到60個。顯然中國在國際經貿舞台的角色分量越來越重。儘管目前美國仍是宏都拉斯的最大貿易夥伴，且宏國大量仰賴來自美國的匯款，然而，宏國政府基於長期的經貿發展可能，仍然強烈考慮選擇與中國大陸建交。

事實上，台宏邦交早已傳出可能生變，因此外交部在今年1月曾宣布加入美國國際開發總署（USAID）與宏國政府推動的「宏都拉斯重建校舍計畫」，這是台灣第一次與美國合作推動援助宏國，但顯然仍然很難挽回兩國的外交關係。

老實說，宏國若選擇走人，那不只是台灣外交無力的問題，更是美國的失敗。民進黨政府除了生氣、諷刺之外，更該好好思考雷依納說的，與中國建交乃是「追隨一個我們遲遲沒有加入的全球趨勢」。台灣或許可以失去宏都拉斯，但是我們承受得起與中國大陸這個全球經貿火車頭漸行漸遠的損失嗎？這些年來，那個「理念相同的國家」除了不斷賣武器、意圖把台灣武裝到尖牙利齒外，到底對台灣做了哪些好事？蔡政府好好想吧！

（作者為資深媒體人）