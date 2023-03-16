國民黨選策會納入傅崐萁。蔣根煌有意見，但朱立偏力排眾議，堅決己見。

傅或許對朱很重要，但傅的所作所為，特別是在花蓮的行徑已造成黨的分裂。有什麼樣的委屈，才會讓剛選上議長的張峻卻即刻辭去中國國民黨黨籍之職？黨中央從來不願了解，放任黨怨四起。

蔣根煌議長對傅的行為不會不淸楚，但他也知道，傅是朱最貼身的幕僚、夥伴，說了也沒用，也只好吞下了。

觀樹之陰影可知其高大，觀人之用人可知其人格。追隨孫中山先生的是有理想、有熱情，敢於拋頭顱、灑熱血的志士。目前黨中央堅持的護黨人選又是哪些人呢？俗語說，什麼人玩什麼鳥。有爭議時，我們應論人還是論鳥？

2024年大選，不僅攸關國家命運，更關係著國民黨能否東山再起。選策會功能是一回事，組成的形象更是一回事，黨中央豈可不慎？讓基本盤嘆氣、中間選民搖頭、對手嘲笑，又豈是黨中央應為之事。

每個領導都有自己的用人偏好，也有自己的謀臣。夜壺對主人的確很重要，但應置於牀底，而非廳堂；黑金服法後可諒，但也可入中樞決策？侫臣對某些主子而言或許也是必須，但若置於廟堂，則不是討笑個人，而是貽笑大方了。

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