在日前中國大陸召開「全國兩會」與選舉新一代領導班子之際，大陸委員會召開記者會，宣布同意開放兩岸空運客運10個定期航班航點，回應先前大陸國台辦要求我方開放16個直航航點，此舉被許多台商批評為做「半套」的開放，不過至少為兩岸關係發展釋出了善意，也為了兩岸交流正常化帶來一股「暖流」。

在兩岸開放航點的同時，中港澳禁團令仍未解，最重要的航班客源未一併做考量，讓營運兩岸航班的業者產生巨大挑戰，顯然在航點開放上「政治」味還是稍重。各方都期待能儘早開放兩岸人員往來，屆時才能讓台灣的旅遊、觀光及航空帶來紅利，讓人民有感，也考驗著民進黨在兩岸交流開放的積極性。

探討航班客源，還是要開放陸客來台旅遊才有解，不過，早在2020年2月5日內政部移民署發布新聞稿指出，「因配合防疫政策而公告停止大陸旅行團赴台旅遊」。另外，大陸文化和旅遊部於2019年7月31日發布公告稱，「鑒於當前兩岸關係，自8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點」，兩岸皆因不同因素禁止陸客來台旅遊。

所謂解鈴還需繫鈴人，目前兩岸都有意恢復交流，只是雙方認知與開放程度不同，國台辦發言人朱鳳蓮曾就大陸暫停民眾赴台自由行表示，要破解這個問題，還是得回到「九二共識」的正軌上才能解決。顯然地，要民進黨承認「九二共識」比登天還難，但若是雙方想要順應民意，何不在最不具爭議的觀光旅遊上，帶著智慧稍加著墨取得解方，才能為旅遊業帶來源頭活水。

今年在疫情緩和之後，不論台灣各界人士或大陸官方皆積極地恢復兩岸交流，例如國民黨副主席夏立言訪陸會見現任大陸全國政協主席王滬寧，另外，新任國台辦主任宋濤也積極與台商、台生、宗教界及農漁民交流互動，其中更不乏各省、市地方政府台辦、涉台機構、智庫或是研究單位與台灣各界的交流。

總結各界交流後的共同訴求，不外乎皆呼籲兩岸可以盡速恢復交流正常化，包括增加兩岸直航航點、小三通全面恢復，以及兩岸遊客正常出入境或是台灣農產品輸陸等，這些問題也給民進黨政府帶來壓力，讓手握「主動權」及「發球權」的民進黨，不得不好好思考，對於兩岸要如何開放、開放的程度及開放的時機等等。

這次民進黨政府宣布開放直航的時機相當巧妙，第一，選在大陸召開兩會期間，為兩岸關係創造和緩氣氛，可以為自己加分；第二，蔡英文即將於4月初訪美，民進黨率先釋出善意，就是為了防止大陸的反彈；最後，也直接告訴大陸，直航的問題我已開放解決，另外攸關航班的載客率，開放陸客自由行及「團客」的這顆球，該由北京來發動了。

觀諸民進黨在兩岸開放交流上，雖非鐵板一塊都只是做「半套」，包含現行的金馬小三通及開放10個直航航點。留一手的背後，是讓北京了解到現階段要處理兩岸問題，還是要找有「公權力」的民進黨才有辦法，甚至也想重啟停擺許久的海基會與海協會協商機制，如此一來，就可以在兩岸關係中獲取自身想要的政治利益、掌握政治籌碼，但對於時常往來於兩岸的台灣民眾而言，這無非是一種凌遲，這種切香腸式的開放政策絕非民眾之福，對於大眾絕對是弊大於利。

其實，民進黨對於兩岸政策推行上可以更加積極務實，且不能讓國民黨完全掌握話語權，讓執政團隊處於被動形勢，應要思考如何適時地端出兩岸牛肉，讓大陸方面也對民進黨有期待，在施政上也必須更有作為讓民眾有感，展現出自己絕非兩岸的「麻煩製造者」。

現階段，兩岸各界人士都希望創造情勢穩定、和平發展的兩岸關係，民進黨在這情勢之下更應該抓緊「機會之窗」，甚至要奪回「話語權」，在兩岸關係恢復正常化交流的大原則之下，要積極且務實地開放，更應該開大門、走大路，不應該做「半套式」的開放，否則既不承認「九二共識」、又不認同「一中原則」的民進黨，在兩岸關係中要如何推進發展？

（作者為國立聯合大學助理教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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