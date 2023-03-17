「人之初，性本善。性相近，習相遠……」《三字經》是我國傳統的兒童啟蒙教材，其取材於中國五千年傳統文化的文學、歷史、哲學、天文地理、人倫義理、忠孝節義等等，內涵做人做事的道理，最重要的是淺顯易懂、易於背誦，現在台灣的家長還是會讓孩童背誦《三字經》，對於開啟兒童腦力開發、增強記憶力，提升語文能力有幫助，因此，《三字經》是中華文化經典當中，歷久不衰的讀本之一。

中華民國全面對日抗戰時期，國軍在前線戰場浴血抵抗之外，全國文化界、文藝人士為了對大眾傳達抗戰精神，會以民謠、小調、話劇、相聲等民俗表演方式，鼓舞國人團結抵禦外侮的信念，在當時有位作家，筆名老向，他創作了《抗日三字經》，成為當時抗戰八年，國人朗朗上口的抗日版的另類《三字經》。

老向（1898年-1968年），本名王煥斗，字向辰，河北束鹿人。民國8年，他就讀北京師範學校，因為參加中國近代史上第一場學生運動「五四運動」，遭到北洋軍閥通緝，迫而離校。25歲時考上北京大學中文系，但有感於廣州的國民政府才能救中國，於是辦理休學，投筆從戎加入國民革命軍北伐行列，任第十一軍師政治部政治指導員，他並加入中國國民黨。蔣中正完成北伐統一中國後，奠都於南京市，國民政府急需用人唯才，老向追隨赴國都，在國府的司法行政部（法務部前身）擔任科員。隔年重返北京大學繼續深造，畢業後先後在青島大學、吉林大學任教職。九一八事變爆發，燃起他對創作「抗戰民謠」的興趣，藉由他本身喜愛寫通俗文學的專長，作品內容充滿了對日本侵略者的強烈憎恨，文字筆觸通俗易懂，且便於說唱，因此，一些民間藝人到處演唱他的作品，宣傳抗戰愛國意識。

老向，本名王煥斗。他創作《抗日三字經》，抗戰時期成為國人朗朗上口背誦的讀本。（圖文：莊秉漢）

民國27年3月27日，全國藝文界組織中華全國文藝界抗敵協會（簡稱文協）在武漢成立，馮玉祥以「丘八詩人」身分參加，當選為大會主席團成員，文協在會中決議為宣傳抗戰，主張需有自己的宣傳工具，以利印刷書冊及編印報刊等，馮玉祥為表達對文藝界的支持，便出資在漢口武庫街成立「三戶圖書社」，他引用《史記、項羽本紀》的「三戶」，含義是「楚雖三戶，亡秦必楚」（楚國雖為暴秦所滅，但匯合楚國遺民之力，也能滅亡秦國），意在抗戰必勝，建國必成。

馮玉祥還創辦了《抗到底》月刊，致力於抗戰通俗文學的創作，他邀請也是文協發起人之一的老向擔任刊物總編輯。老向在主導《抗到底》月刊時，深覺當時國人識字率才20%，刊物不應該曲高和寡，主張用通俗易懂的文字來寫作，於是他提出要讓「初識文字的看得懂，不識文字的聽得懂」，老向就突發奇想創作了《抗日三字經》，他將這篇作品發表在《抗到底》月刊之中，抗日版的《三字經》頭一句是：「人之初，性忠堅」，和傳統三字經的頭一句「人之初」一致，很快吸引讀者的目光，加上其容易背誦，連市井小民、老弱婦孺、販夫走卒皆能朗朗上口爭相閱讀，單月《抗到底》月刊竟銷售了5萬本佳績。

馮玉祥發現《抗日三字經》對大眾很有影響力，建議老向的作品成書單獨出版印刷，民國27年7月，由三戶圖書社正式發行《抗日三字經》讀本，大量發送到抗戰前線，在一年多的時間裡，發行量超過五百萬本，先後在成都商務印書館、西安大東書局等出版社獲得授權發行，在各地流傳出十幾個版本，成為廣大軍民爭相背誦的讀本，一時幾乎洛陽紙貴供不應求。當然，在物資匱乏的抗戰年代裡，也充斥著以手抄方式，再裝訂成書的版本，而且數量上占了大多數，甚至還發生版本喜好文字不盡相同，內容再作增刪修正，字句變得各版本有長有短，不過主要內文大體一致，所以市面上可以看到馮玉祥版、張自忠版、趙樹理版等《抗日三字經》讀本。

老向寫的《抗日三字經》內容使用民謠、民歌、順口溜，具有廣泛的全民愛國教育意義，迎合傳統《三字經》流行廣泛、好理解、容易記的特點。內容雖然只有25頁2000多字，但是每頁都有插畫，真正做到了圖文並茂，通俗易懂。在文中，老向先生回顧了國軍領導全面抗戰初期的一些細節和過程，例如提到「喜峰口大捷」的大刀隊趙登禹，帶領八百壯士死守四行倉庫的謝晉元，筧橋飛鷹不願被俘虜，舉槍飲彈壯烈殉國的閻海文，還有力戰七晝夜，寶山守城少校營長姚子青等等衛國英雄，對奮戰中的軍民產生正面鼓舞，在字裡行間還訴說日軍的殘暴，中國百姓所受苦難，中華民族誓死頑強抵抗，甚至提到甲午戰敗，清廷割讓臺灣的恥辱，對抗日決心展露無遺。

《抗日三字經》末段中提到：「我領袖，文共武，盡忠良，須擁護，蔣中正，大元帥，總軍事，不會敗」，文字真實呈現了在抗戰的年代，中國人民是真心實意的在「擁蔣抗日」，蔣中正先生是維繫當時中國四萬萬人民抵抗日本侵華的精神領袖，並且告訴國人，中華民國政府最後終將取得抗戰勝利充滿信心。

抗日版《三字經》頭一句是：「人之初，性忠堅」，和傳統三字經的頭一句「人之初」一致，很快吸引讀者的目光（圖文：莊秉漢）

抗日版《三字經》提到帶領八百壯士死守四行倉庫的謝晉元，筧橋飛鷹不願被俘虜，舉槍飲彈壯烈殉國的閻海文等衛國英雄（圖文：莊秉漢）

抗日版《三字經》每頁都有插畫，真正做到了圖文並茂，通俗易懂（圖文：莊秉漢）

老向所作《抗日三字經》內容如下：

人之初，性忠堅

愛國家，出自然

國不保，家不安

衛祖國，務當先

昔岳母，訓武穆

背刺字，精忠譜

岳家軍，奮威武

打金兵，復故土

唐張巡，稱忠良

祿山反，守睢陽

與城池，共存亡

美名姓，萬世揚

不成功，便成仁

古聖訓，記在心

日本鬼，欺中華

似惡獸，似毒蛇

占我地，殺我民

又搶掠，又奸淫

恨如海，仇如山

我同胞，請聽言

倭寇禍，起明朝

沿海岸，亂殺燒

戚繼光，發兵剿

丑倭寇，鼠竄逃

清政府，不改良

官不賢，兵不強

甲午戰，海軍亡

日本鬼，更猖狂

吞琉球，滅臺灣

割旅順，併大連

使奸計，奪朝鮮

我藩屬，喪失完

東三省，好地方

有大豆，有高粱

森林茂，煤鐵藏

九一八，切莫忘

日本鬼，奪沈陽

守土將，志不剛

不抵抗，實心傷

好山河，拱手讓

我同胞，苦盡嘗

彼倭寇，喜洋洋

三省亡，熱河陷

日本鬼，貪無厭

侵察北，攻綏遠

走私貨，賣白麵

擾海關，鬧車站

硬逼我，講親善

口如蜜，腹似劍

七月七，盧溝橋

日本兵，演野操

半夜後，奸計行

開大炮，轟宛平

奪天津，陷北平

文化地，鳥獸行

國人怒，世界忿

在上海，八一三

日本鬼，生事端

無原故，派兵船

陸戰隊，極兇殘

殺婦孺，屠老年

既無法，又無天

殘酷狀，不忍言

敵到處，搜女人

奸淫後，慘殺身

或挖眼，或剖心

赤條條，釘城門

倭寇機，任意炸

毀高樓，傾大廈

寡人妻，孤人子

我同胞，多慘死

信宗教，多自由

文明國，多講求

彼倭寇，與人異

毀佛像，污聖地

見回民，豬肉逼

對教徒，謗上帝

野蠻賊，人共棄

好山河，失無限

好百姓，死無算

無可忍，無可讓

我國人，誓抵抗

我政府，誥國民

齊抗戰，求生存

無南北，無西東

禦強寇，莫放鬆

無男女，無老幼

拚死命，把國救

人人戰，處處抗

彼倭寇，易掃蕩

節節防，步步營

彼倭寇，必困窮

農種植，供軍糧

軍糧足，軍力強

深深耕，早晚澆

鋤野草，留正苗

供軍用，不辭勞

工人好，有心胸

早入廠，晚下工

多製造，用無窮

抵外貨，國力雄

商販賣，要公道

不居奇，不取巧

賣國貨，良心好

學界人，知識高

勸宣傳，教同胞

倭寇心，最狠毒

亡我國，滅我族

勸同胞，錢力出

驅強敵，得幸福

軍界士，貴勇敢

殺敵人，不眨眼

一當十，十當百

百當千，千當萬

不勝利，不停戰

佟麟閣，趙登禹

兩將軍，把兵舉

守南苑，攻豐臺

身雖死，有榮哀

姚子青，守寶山

一營士，只餘三

郝夢齡，鄭庭珍

劉家祺，三將軍

摧強敵，把命拚

在火線，勇無雙

忻口役，齊陣亡

北戰場，威名揚

謝晉元，守閘北

四行庫，作陣壘

八壯士，立誓言

寧戰死，不生還

閻海文，是空軍

打敵機，八架焚

炸敵艦，三隻沉

身受傷，落敵方

從容中，舉手槍

先殺敵，後自戕

段雲清，一等兵

身體健，國術精

遇敵舟，躍身上

倭寇三，合力抗

左一拳，右一腿

兩倭寇，雙落水

餘一寇，逃船尾

刺刀下，立作鬼

英勇戰，齊讚美

此數將，軍人魂

青史上，美名存

我軍民，須自勵

前者仆，後者繼

抗到底，必勝利

即開戰，有傷亡

勤救護，賴後方

童子軍，服務團

冒炮火，齊向前

抬傷亡，莫遲延

在前線，有群僧

愛國家，救眾生

無擔架，背傷病

方外人，實可風

好護士，好醫生

到醫院，醫傷病

治彈傷，須技巧

熱心腸，尤可保

有老嫗，有少婦

為傷兵，洗衣褲

問寒暖，如慈母

受傷將，最榮譽

聽命令，守紀律

不嫖妓，不吸煙

不酗酒，不賭錢

盡心養，快復原

傷養好，速出院

歸部隊，上前線

再殺敵，是好漢

我民族，救危亡

聚壯丁，齊武裝

連莊會，自衛團

訓練緊，組織堅

助軍隊，保地方

修道路，守橋梁

蠢漢奸，難掩藏

敵偵探，要提防

我政府，賢且能

懲敗將，上英忠

我民眾，須服從

我領袖，文共武

盡忠良，須擁護

蔣中正，大元帥

總軍事，不會敗

率各軍，俱盡忠

各戰場，立奇功

各省軍，陸海空

五百萬，好英雄

齊腳步，向敵攻

我祖宗，創業難

廿八省，錦江山

尺寸土，必得全

五千載，文化傳

考世系，史書傳

國土保，子孫延

彼倭寇，據三島

寡信義，多詐巧

欺我國，壓世界

國際法，都毀滅

和平約，統撕裂

英大使，許閣森

京滬間，汽車奔

敵機來，投彈紛

許使傷，英旗焚

敵巧辯，說無心

巴納號，美國艦

載僑民，離火線

美國旗，迎風飄

眾乘客，談興豪

倭寇機，空中怒

隨巴納，窮追逐

無情彈，如雨注

船長傷，乘客亡

船雖快，難躲藏

可憐哉，沉大江

美政府，提抗議

寇誑言，非故意

敵如狂，又如醉

與列強，作敵對

卵擊石，豈不碎

彼倭寇，真愚昧

各強國，愛和平

恨倭寇，太橫行

對我國，表同情

愿助我，把敵攻

人助我，是善意

我自己，需努力

尺寸土，不放棄

血海仇，難忘記

雪國恥，收失地

我同胞，宜勉勵

抗戰後期，老向到大後方陪都重慶任職於國立編譯館。抗戰勝利後，追隨國立編譯館返回南京市繼續任職，同時擔任中國國民黨河北省黨部委員，當選過河北省議員和行憲後第一屆監察委員。

國共內戰爆發，國民政府播遷來台，老向選擇留在中國大陸，民國47年，他被劃為右派，在文化大革命浩劫中受盡屈辱，民國57年8月2日病逝。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）