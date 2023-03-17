國際間只有利益，沒有道義。一個處處以本國利益、本國人民為首要考量的國家領導人，才是盡職的領導人。

概略而言，外交的目的有三，分別是利益、安全、尊嚴。試問與北京或台北建交，若兩者不可兼得，此3項因素的得失為何？

就利益而言，哪一國可以提供更大的外銷市場、擁有更高的旅遊潛力、能夠協助更大規模的基建，且能提供更高金額貸款？

就安全而言，哪一國在國際一言九鼎？可能出售更先進、更便宜的尖端武器？且在國家安全受到威脅時，對威脅國發出更強烈的嚇阻力？

就尊嚴而言，與誰建交，可能令國人感覺更有顏面？當國家領導人互訪，哪個國家更能引起國際媒體的關注？

若能理智地思考前述因素，你心裡會清楚地明白，任何一個正常的國家領導人，必優先選擇與北京建交。之所以棄優從劣，不就是檯面下有「其他交易」？

設身處地為他人著想，會明白別人的難為之處；一味站在自己的立場責問他人，只會陷自己於孤立，而非交朋友的原則。

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