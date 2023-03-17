中共20大後首次「兩會」剛閉幕，從本屆政府工作報告可知，在延續中共20大對台總體方略之際，擴大兩岸經濟文化交流合作，已成今年兩岸的主旋律。預料受政治氛圍及疫情3年影響的兩岸關係，將迎來一波「大交流」。

兩岸「春暖花開」，早在年初就有跡可尋。準政協主席王滬寧2月10日在北京會見國民黨副主席夏立言時說，「當務之急是盡早恢復兩岸交流正常化。」事實上，這正是去年20大習近平定的調；政策底定後，去年末各單位涉台部門已動起來，又以掌中台辦的宋濤行動最積極。所謂兵馬未動糧草先行，兩岸中斷3年的各項交流準備工作就此一步到位。

宋濤發出的訊號相當明確，行動積極且接地氣。年初與北京台青座談，赴廈門會見國民黨前主席洪秀柱，返京後高規格在釣魚臺國賓館宴請全國台企聯；會見夏立言時，承諾協助解決台灣農漁民產品禁運，甚至「兩會」當下會見「高雄里長暨基層社團參訪團」，直接面對綠營基層「樁腳」，工作深入「敵營」。

隨後，大陸航空部門2月初釋出恢復廣州等16航點計劃，國台辦繼之2月22日表態支持大幅增加兩岸航線航班，恢復兩岸客運直航正常化。同樣，學甲「88槍擊案」主嫌自廈門押解返台，前海基會董事長洪其昌說，兩岸透過共打協議及司法「小兩會」合作，既有助釐清案情，也累積兩岸的互信與理解。

「大交流」即有疫後鬆綁經濟復甦的需求，更是廣大台商呼籲的結果。相較大陸，台灣雖釋出善意，陸委會3月9日公布開放10航點及13處有包機需求城市名單，並規劃清明節前開放「小三通」中轉，「以符蔡總統推動兩岸健康有序地交流」，實則背後大卡兩岸組團社的旅遊商務規劃，來台商務團被卡超過250團。顯然，表面「善意」仍難擋背後的政治盤算。

去年「九合一」民進黨慘敗後，內部曾提出敗選檢討報告，表達「調整兩岸論述」的訴求，賴清德競選黨主席與各地與黨員座談時也提到，「抗中保台應改和平保台」。民進黨若真想做到海基會新任董事長李大維所說「逢山開路，遇水搭橋」，就應從根本的「九二共識」入手，提出可替代論述，兩岸才能一勞永逸。

陸委會主委邱太三前年2月上任曾說「期待兩岸春暖花開」，但兩岸除了善意，更要有具體行動。預料下半年大陸將重新開放陸客來台，台灣也應思考進一步放寬陸生、商務及專業人才來台。兩岸要破冰，應創造並累積善意，才能化解煙硝味，為兩岸帶來紅利。

（作者為台灣青年企業家協會理事長）

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