日昨台北高等行政法院針對重度身心障礙者玉姐，因為不服新北市政府社會局僅核定每月60小時個人助理服務的課予義務訴訟進行宣判。針對這項判決，看似障礙權利運動獲得進展，但從身權公約、身權公約施行法及現行的自立生活制度等層面觀之，判決所帶來意義，離公民的基本權利要求還有好長一段距離，同時也凸顯現行法對於身障者生存權的保障不足！

依照身權法51條第2項訂定的身心障礙者個人照顧服務辦法，其中第九章（67條至71條）自立生活支持服務，是身心障礙朋友要求自立生活的重要依據，但能真正落實自立生活的個人助理制度，卻未能清楚地以法律規範及保障，以致衍生出像玉姐及大部分身障朋友都會遭遇到個助時數不足、人員流動、過多的共付金額負擔等等的困境。

細究「個人協助制度」在現行的做法是被包含在「自立支持服務計畫」制度之下，但這個服務計畫2016年開始試辦，「中央才用公益彩券盈餘的錢去補助給地方政府，最開始試辦計畫是用60小時，各地方政府就用這個數字去估列預算，但衛福部社家署的相關申請辦法根本沒有訂60小時的規定，而是地方政府向中央政府申請自立生活計畫經費時的一個估算標準，所以時至今日，大部分縣市遵循每月60小時上限，但亦有部分縣市已經依照評估所需，最高可以核定到每月100小時。

問題是，行政機關本應就申請人所需核實評估，不應該存有上限、天花板限制，故此次60小時的行政處分被法院認定違法，而被撤銷原處分實屬必然。但法院並未進一步依照身權公約、身權公約第五號一般性建議、身權公約施行法，提醒並要求行政部門儘速訂定相關的核定標準、程序等而顯得為德不卒，這也顯示法院即便面對重大的人權案件，也僅能依照法律框架去解決個案，而無法站在人權高度去省思國家的角色及應負的責任。

這個訴訟案不僅僅是單純的一件官司，更是玉姐用己身的遭遇，透過司法訴訟制度，去檢驗國家在面對人權、平等議題時所採取的態度及措施為何? 本件訴訟案的法官至少跨出了擁抱人權的第一步，接下來就看各級行政部門和立法機構如何努力，所以提出三點建議，希望有關部門能予以重視。

一、個人助理制度修入身權法。個人助理是自立生活運動的重中之重，個人協助不只在CRPD第十九條明文指出，CRPD第五號一般性建議也有多條條文予以敘述，不僅是當下國際社會支持障礙者服務的主流，同時也多以專法或是法律條文明定之。

二、現行公彩盈餘運用，非正式公務預算，預算面臨不確定性問題，不利制度之發展，政府實有必要尋求穩定財源，例如長照基金支應。

三、衛福部應正式將身障者之個人助理及自立生活列中長程發展計畫，報行政院核定，以爭取固定公務預算，並得依此作為長期政策評估工具和方向。

目前身權法正在立法院進行修法程序中，所以立法及行政機關更應該把握難得的修法際遇，協力合作將個人助理制度入法。而我們也衷心期待，透過修法並落實各項保障規定，讓身障朋友至少可以活得有尊嚴、活得像個人，甚至讓我國有機會地真正成為人權大國！

（作者為立委辦公室特別助理）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※