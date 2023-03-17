我邦交國宏都拉斯總統秀瑪拉.卡蕬楚14日在推特發表聲明說，她已經指示外交部長雷依納處理與中國大陸建立正式關係事宜。

宏都拉斯準備轉向之事引起各界議論紛紛。有論者認為是中共反制蔡總統將過境美國會晤麥卡錫；有人認為是美中在拉丁美洲影響力消長的結果；也有人支持民進黨政府不與中共做金援外交的競逐。有沒有人想到我派駐宏都拉斯外交人員的感受？

這些在外館第一線的外交人員，戰戰兢兢，盡心盡力為維護邦交而戰，卻得不到國內的支援。既沒有資源，也沒有支援，前線人員要如何打勝仗？

蔡總統執政後已經連斷8個邦交國。民進黨政府卻不以為意。只是想方設法在無邦交國家或地區設立「台灣代表處」，包括當今世界上唯一零邦交的索馬利蘭，以及波羅的海的立陶宛。

立陶宛只是無邦交國，民進黨政府卻慷慨提供12億美元的投資及融資。邦交國看在眼裡當作何感想？我派駐邦交國的外交人員拚死拚活，卻得不到國內的支援，心中又做何感想？

巴拉圭總統阿布鐸去年曾公開表示，希望台灣能在巴拉圭投資10億美元。阿布鐸顯然是看到民進黨政府對立陶宛的作為有感而發，相信其他邦交國，包括宏都拉斯也有同感。我派駐邦交國的外交人員要如何向駐在國政府解釋民進黨政府的外交作為？

外交人員是外交政策的執行者，也是外交政策不當的受害者。既然民進黨政府不願也無法與中共做外交競逐，就應該想出對策。政府決策者未能提供外交人員良好的工作條件，使外交人員有口難言，內心的鬱卒與苦悶值得同情。

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