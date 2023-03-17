回顧當時啟動輕症確診者視訊看診，就是為避免確診者穿梭各醫療院所就醫，會對因其他疾病孱弱或免疫力不佳的就醫民眾造成感染風險，對於確診者本身還要奔波就醫也造成極大不便，更是將所有照顧民眾健康的醫療人員暴露在危險的第一線。

現在中央流行疫情指揮中心宣布112/3/20起疫情鬆綁，實施輕症免隔離措施，取消其視訊看診及相關給付。

醫療科技與遠距醫療的運用，已是全球趨勢，何況專家早就示警「320起防疫大鬆綁，疫情將大爆發」，若此時取消輕症視訊看診，請問要醫療院所如何面對確診者與其他疾病就醫病人穿插混雜的情形﹖確診者著急就醫擠爆急門診、其他疾病患者擔心交叉感染的心情、醫療人員失去安全防線的保護，如何擔任疫情守門員及健康守護者﹖

為避免醫療現場即將面臨的紛亂，呼籲主管機關維持確診者可透過視訊，零接觸看診，降低到院所就醫染疫風險，保障全體民眾就醫權利及維持台灣醫療量能，落實全民疫後新生活。

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