促成沙烏地阿拉伯和伊朗和解，可說是習近平「西方外交戰略」的首勝，它的重大意義是一帶一路除了中歐班列之外，還可從巴基斯坦經伊朗、沙國直通非洲，讓美國在追逐歐亞大陸「世界島」的競爭中落居下風，而俄羅斯經過俄烏戰爭的消耗，已經無力逐鹿「世界島」，中國有機會成為歐亞大陸唯一稱雄的國家。

競逐世界島 美中勝負已分

大陸國家主席習近平進入第3任期，開始推動新的對外關係策略，繼今年2月提出「全球安全倡議」，接著提出「全球文明倡議」，呼籲堅持文明平等、互鑒、對話、包容，不將自己的價值觀和模式強加於人，不搞意識形態對抗，探討構建全球文明對話的合作網絡。儘管遭到西方民主國家的非議，但不可否認其對中美競爭與非西方陣營所造成的影響。

1997年香港主權回歸後，大陸開始倡議「新安全觀」，希望以合作、對話、發展取代強權干預第三世界國家的作為。大陸外交也跟著從單邊、雙邊主義轉向多邊主義，先後成立「上海合作組織」與「博鰲亞洲論壇」。胡錦濤時代又標榜「上海精神」、「國際關係民主化」、「和諧世界」等外交理念。希望國際社會共同追求「互信、互利、平等、協商，尊重多樣文明，謀求共同發展」的精神。過去10年在習近平主政之下，隨著中國崛起，大陸又推出實質幫助第三世界發展的「一帶一路」政策。

外交總是隨著戰略安全的威脅而轉向，毛澤東時代，大陸認為主要威脅來自北方的蘇聯，乃建構出「南方外交戰略」，以第三世界老大哥的身分，換取第三世界國家的支持，構成國際安全的後盾。江澤民與胡錦濤時期，蘇聯垮台，北方威脅不再，大陸改追求「北方外交戰略」與「南方外交戰略」並存。由於北方與俄羅斯的關係不確定加上北韓核武危機，因而成立「上海合作組織」。北方外交以地緣安全為主軸，南方外交以繁榮和發展經濟為目標，兩個組織屬性不同。

過去10年，隨著美國的「戰略東移」，習近平趁勢建構「一帶一路」的「西方外交戰略」。一帶一路主要呈現在「絲綢之路經濟帶」與「21世紀海上絲綢之路」。中國傳統有「走西口」的慣性，2000年前的漢代，人們就能從中原經西域連結俄羅斯與歐洲。但近代國家不管是「走西口」到俄羅斯，或走更艱難的絲綢之路，若沒有國家力量介入，個別商人想經由陸路到西方經商，可說是困難重重。

推俄烏和解 中國更有底氣

2013年習近平提出一帶一路政策，其實是以經濟為主軸，政治其次。反倒是，美國從冷戰開始經營中東，是以現實主義政治思維做為主軸，無可避免落入國際政治經濟學「政治使人分裂、經濟使人團結」的規律陷阱。

美國以權力平衡為中東政策主軸，把武力當外交工具使用，造成冷戰以來中東國家戰亂不斷。冷戰時期，美國為對抗蘇聯，把中東的安全交由以色列執行，以色列採取以牙還牙的政策，以阿衝突不斷。冷戰結束後，蘇聯威脅解除，美國外交政策更強調單邊主義，因而有九一一事件的發生。

九一一事件後，美國投入反恐戰爭，國力不斷消磨。歐巴馬時期，為因應中國崛起，開始建構「重返亞洲」政策，2021年8月拜登政府從阿富汗撤軍，代表美國「以武力改造中東時代」的結束。美軍撤離中東，為大陸一帶一路留下空間，大陸遂以和平發展的策略漸次介入中東。

俄烏戰爭發生後，美歐國家全力協助烏克蘭抵抗俄羅斯，中東缺口更大，大陸乃積極搶進，習近平去年12月訪問沙國，不但簽署了34項投資協議，更為沙伊和解奠定了良好的基礎。沙伊和解是中國和平外交的一小步，卻是國際和平的一大步，有了這一步，大陸推動俄烏和解將更有底氣，俄烏和平若能達成，大陸將成為國際和平的新希望。