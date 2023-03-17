中美洲友邦宏都拉斯總統卡蕬楚宣稱要與北京建交，宏國外長雷依納證實是基於經濟需求，並稱「我們正在追隨遲未加入的全球趨勢」。蔡英文上台不到8年即將斷交第9國，其中5個都在美國後院，顯示這已非北京「拔樁」那麼單純，而是中美爭霸下各國的策略取捨。而每次斷交，民進黨除了怨天尤人，就沒作為了嗎？

中美洲即使身處美國後院，但本來就較左傾，偏偏美國老大哥又桀驁，從前總統川普築「美墨長城」、指海地是「骯髒國家」，到拜登總統不斷失言、副總統賀錦麗訪問瓜地馬拉時直接喊「移民不要來」，都增添中美洲反感。加上美國強權式微，如果美國不斷推「以台制華」，民進黨也不斷「倚美抗中」，台灣現存的14個邦交國恐怕早晚斷光。因為全球秩序不是繞著台灣轉，而是繞著中美博弈的結果轉。

俄烏戰爭後國內輿論掀起一股「疑美論」，民進黨前副秘書長林飛帆投書美國《國家利益》雜誌稱，疑美論是中國認知戰，「妖魔化」美國支持台灣的聲音將危害區域安全。但我們要問的是，俄烏戰爭後，滿口支持烏克蘭的美國有沒有出兵？未來兩岸一旦爆發戰事，美國會保護台灣到什麼程度？難道民主台灣連美國都不能懷疑？

當卡蕬楚公開準備和北京建交後，美國國務院的反應是勸告宏國要警覺，「中國做出許多未兌現的承諾。」問題是美國都和大陸建交44年了，有什麼立場勸宏國不建交？美國有氣無力的回應，難道民進黨不失望？怎讓台灣人不疑美？

台灣不是只能在中美之間「二選一」，只有「倚美和中」，對台灣才最有利。