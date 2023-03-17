國民黨在李登輝當權時代黑金政治囂張，其後雖有清理與壓制，但痼疾仍未治癒；全面執政的民進黨步其後塵，黑金政治近年大行其道，而且變本加厲。國民黨要重新贏回選民的好感與信心，就要徹底清除黑金餘毒，與民進黨形成尖銳對比，以清廉且清新的形象獲取民眾付託而重回執政。

醬缸文化再現 惡評連連

但國民黨最近的表現實在不符民眾對其改善體質的期待。去年地方九合一選舉，國民黨大勝，各方不忍深入追究，其實其中仍有不少黑金色彩的黨員在列；南投立法委員補選落敗，多少也反映了民眾對傳統家族政治的不滿。這回中央選戰策略會報成員名單，包含有案底的黑金人物，引起黨內外一致惡評，其他成員也泰半是在地方打滾多年的政治人物，朱立倫還要這群平均年齡接近70歲的老人主導提名人選，實在看不出一點新氣象，也將阻滯世代交替的進程，如何能贏得年輕與中間選民的心？

國民黨近十餘年來政黨支持度每下愈況，其中的要因是地方派系主導，新血輪也進不了核心圈，甚至沒有機會取得參選門票，所以整個黨既封閉又嚴重老化，讓絕大多數年輕人望而生厭。國民黨選策會成員對提名影響重大，應網羅能洞察選舉新情勢的新銳賢能人士參與，提出能為黨打勝仗又能刷新政黨形象的優質候選人。然而，此次選策會名單顯示國民黨仍深陷在傳統派系政治與地方諸侯勢力的泥淖中，未能全然洗刷黑金色彩，更未展現脫胎換骨與新陳代謝的氣象。

黨內有心、有識人士為之震撼，紛紛表達不滿，其中很值得重視的是對政治議題極少摻和意見的新北市長侯友宜，他在臉書發文強調，「拒絕黑金在任何政黨出現，人民不會接受黑金以任何形式再現…。黑金不能復辟，黨要戒之、慎之！」黨中央因此不得不微幅調整，但距離多數黨員的期待仍很遠，並未展現「下架民進黨」的充沛能量。朱主席革新的意志與任事氣魄顯有問題。

現在各方對在野陣營贏得執政權存有期待，近7年來民進黨全面執政濫權胡為，把政風整得烏煙瘴氣，把兩岸搞得兵凶戰危，把民主敗得元氣大傷，明年再讓民進黨執政下去，則台灣將戰禍逼近、民主凋萎、貪瀆橫行。國民黨承擔重責大任，必須要有破釜沉舟的決心，大破大立，才能扭轉乾坤。如果還有因循苟且，積弊不除，體質不改，則難有翻轉政權的大能。朱立倫主掌兵符，所作所為影響重大，應全方位觀照，類似選策會這種老國民黨的醬缸思維，遷就老舊勢力、被地方派系綁架的情況，如何能讓選民寄予厚望？

朱侯並肩作戰 盡速出擊

民進黨一向被認為最會選舉，國民黨想打贏明年大選確實不容易，必須大開大闔，採取高招妙計，才能出奇制勝。目前最重要的，應是盡快協調各方，採取最平順的方式推出最有勝算的總統候選人。民進黨賴清德已經站上戰鬥位子，而且他歷練豐富，政見與人馬有備而來，顯已搶得機先，最近的民調節節上升。朱立倫不能再猶疑不決，繼續消耗下去。目前唯有當機立斷，讓最有勝算的侯友宜沒有顛簸地優雅登場，並將其參選的正當性營造到最高。這已經不是他個人生涯發展與權位爭取的問題，而是國民黨重回執政別無選擇的路。除了成全，全力護航，朱立倫還有更好的選擇嗎？

侯友宜盡早出線後，國民黨基於整體戰的考量，應讓侯友宜參與立法委員的提名決策，不分區立委名單也應充分尊重他的意見，如同賴清德主席一樣。既然總統候選人是大選的母雞，則伴隨參戰的小雞為誰，就應讓他有發言權，使得選戰連成一體，讓總統候選人及立委候選人並肩聯合作戰，才能將戰力發揮到極致。國民黨已經沒有再輸的餘地，因此必須有打敗強敵的勝選策略，而且其中不容有一步差池，選策會就是一個敗筆。記取教訓，重新整裝，立即就戰鬥位置，否則國民黨這次再敗，以後就更難有翻身的機會了。