怪了，一個嚴重受到戰火威脅的國家，修個《全民防衛動員準備法》，對16歲以上學生進行動員造冊，不是很理所當然嗎？我們的民眾竟為了娃娃兵大嘩，行政院立刻改口，蔡總統也安撫說不會讓孩子上戰場，這比16歲學生造冊更令人擔心。

國防部修《全動法》是針對戰爭爆發時。坦白說，一旦敵人飛彈來襲時，不要說16歲，從6個月到86歲都可能死亡。只是讓學生幫忙後勤、救護等工作，又算得了什麼？屆時台灣會陷在更可怕的生存危機中，前線的軍人、飛官都在拚命，民眾動員起來幫忙，不是應該且必須的嗎？難道有人以為解放軍入侵時，大家還能照常上班上課、聚餐、打遊戲嗎？

只要戰火一起，海空交通被封鎖，任何人都逃不出去，軍援也進不來，經濟活動和民生供應都面臨停擺，生活全毀，生計中斷，那將是所有台灣人的浩劫，我們卻不肯正視，也沒有為保衛家園犧牲奮鬥的覺悟與決心。處境如此凶險，人民心態卻非常安逸，這真是個詭異的組合。

究其因，一是「虛假的安全感」，二是「真實的無力感」。

我們的執政者一方面走的是反中親美路線，任由兩岸關係惡化，一方面卻又不讓人民感覺自己已陷入險境。就好像讓人民戴上VR眼鏡走向懸崖，明明已經離萬丈深淵愈來愈近了，但VR裡呈現的仍是由許多小確幸營造的安穩世界。修《全動法》和16歲學生造冊，就是突然拿開了VR眼鏡，讓民眾看見可能的恐怖狀況，以致於大受驚嚇，行政院馬上改口暫停，把VR眼鏡又給大家戴回去了。請問，這樣台灣就沒有站在懸崖邊了嗎？這說穿了，只是虛假的安全感，不去看，就當不存在。

在虛假的安全感背後，卻是真實存在的一種無力感。從中國強勢崛起開始，台灣人民就逐漸流失了自信，也喪失了鬥志。覺得台灣太小太弱，打不贏中國。既然無能為力，索性把這事丟在腦後不去面對，過一天算一天。一心依賴美國的保護，並且放大美國對台灣承諾的堅實度，這其實是一種不願面對現實的自我欺騙與安慰。但年輕人也不是沒有苦衷，現在普遍買不起房，養不起孩子，便索性也不結婚了，對自己的未來都如此無能為力，對更沉重的國家生存和極度恐怖的戰爭災難，更是無力到只能當鴕鳥。

21世紀基金會最近的民調很有趣，49.9%的受訪者認為蔡政府對大陸軍事威脅沒有準備，64.9%不同意國軍能靠自己力量保護台灣，47.5%認為兩岸可能發生戰爭。如果真開戰，願意從軍的只有4.9%，肯積極抵抗的才21.6%，倒有30.7%民眾及其親友會「順其自然」。更妙的是，70.5%受訪者說兩岸若開戰，大多數台灣人會抵抗，可是願意從軍或抵抗的人還不到3成，大家是都坐在家裡等「別人」去抵抗嗎？這些「別人」到底在哪裡呢？ 對於美國，受訪者倒還務實，只有10.1%認為美國會出兵來台協助作戰，顯然台灣人必須自己保護自己，但娃娃兵的說法一出就嚇壞民眾，到底有多少人準備好為自己的家園流血受難？也難怪美國為台灣著急，既要台灣延長兵役，還要台灣強化城鎮戰能力，但台灣人民對戰爭的認識與覺悟都不夠，既仇視中國，又沒有承擔起仇中後果的擔當。

當然，兩岸不一定會開戰，但逃避現實不作準備，卻讓台灣虛弱空洞。置之死地而後生，不願赴死，豈有生路？（作者為資深媒體人）