3月有兩份針對2024總統大選的最新民調出爐，恐怕會改變各政黨提名總統候選人的結果，特別是在國民黨方面，這樣的影響力道會更強烈。

第一份民調是中廣蓋洛普在3月10日所公布的「2024年總統選舉及相關政治議題民意調查」，民調中值得注意的是，若民進黨由副總統賴清德搭配副閣揆鄭文燦搭檔參選，支持度有36.45％；其次則是鴻海創辦人郭台銘搭配民眾黨主席柯文哲，以23.59％居次；再來就是國民黨的配對，如是新北市長侯友宜搭配黨主席朱立倫，則淪落到18.23％，位居最後；至於尚未決定其支持對象者為15.57％。

第二份是震傳媒在3月15日公布的2024總統大選最新民調，賴清德於當前熱門的三腳督中「支持率都是第一」，分別以39.3％勝過侯友宜的27.8％，以及民眾黨主席柯文哲的18.2％。值得注意的是，在此份民調中，去年底在市長選戰中狂掃百萬票的侯，在主政的新北市支持度竟也大幅落後賴達18％。

震傳媒的民調還用另一種方式測試支持度：如果只有兩組參選人「單挑」的狀況下，在狀況一：當國民黨由侯友宜對上民進黨的賴清德時，賴清德獲得44.4％的選民支持，但有40.2％支持侯友宜。狀況二：若國民黨由郭台銘出戰，可獲得 32.6％的支持，賴清德支持度則上升到50.3％，藍綠差距大幅拉開。但國民黨的候選人均不敵賴清德的優勢。

此外，在震傳媒此次調查中，若以各地區的支持度來觀察，賴清德在基、宜、花、東、澎、金、馬等地區固然落後給侯友宜，但在台灣西部地區，從雙北直到南高屏皆領先；且在雲嘉南、高屏地區更是領先18～34％，即使是小幅領先的台北市也以34.9％對上侯友宜的33.7％。最值得注意的是，在侯友宜的地盤新北市，賴清德還以45％大幅領先侯友宜的26.9％。

這兩份民調進行的時間相差不大，所以民調結果相異數也不大，可說台灣民眾對各黨候選人的支持度已有「定論」。當然，距離2024大選投票還有一段時間，各黨候選人仍有扳回或超越民進黨賴清德的機會。

但對國民黨的熱門人選侯友宜來說，如想在2024大選中擊敗賴清德，恐怕得加倍努力及用心。特別在近期就必須要修正一下自己的一些特殊個性，至少要能挽回本就屬於他的國民黨支持群眾。

這兩份民調顯示侯友宜面對總統大選的態度有需要修正之處。第一是侯太過於謹慎的個性須立即調整。根據中廣的民調，有近5成3民眾支持侯，但希望他能盡早宣布參選，而居關鍵因素的國民黨黨中央也應提前進行提名作業，以符合民意的期待早日推出強棒參選。由於國民黨內的民調，贊同侯友宜選總統的支持度已有33.45%，所以盡早推出人選應較有利。

第二是侯友宜的兩岸政策立場非常不明顯，以致於失掉了很多深藍群眾的支持。

退休將領也是前任立委的帥化民3月14日在中天《頭條開講》中強調，打仗一定要旗幟鮮明，但侯友宜最大的問題是，深藍對他仍有疑慮。兩岸戰爭攸關全民的生死問題，侯友宜一定要有一個主張。

在過去，我們的確發現侯友宜對兩岸關係是完全的不沾鍋。這恐怕會成為他未來競逐大位的罩門。（作者為澳門理工大學名譽教授）