楊紫瓊主演的《媽的多重宇宙》橫掃7項奧斯卡以及100多項各式各樣的電影大獎，許多報導與影評分析得獎原因，甚至說跟元宇宙概念相關！其實電影還是要看直指人心的能力，《媽的》用親情與情緒勒索當中曖昧不明的界線做文章，既然女兒與媽媽如此對立，為何還要繼續這場痛苦又無止盡的折磨？

《媽的多重宇宙》以在美國開洗衣店的一家人為主角，媽媽（楊紫瓊飾）每天忙著洗衣店瑣事與報稅，爸爸（關繼威飾）看來和善卻沒啥路用，女兒（許瑋倫飾）交了女朋友，媽媽不敢讓自己的老爸爸（吳漢章飾）知道孫女其實是同志，他們焦頭爛額的想完成報稅，可是稅務員（潔美李寇蒂斯飾）一直刁難，媽媽在稅務大樓裡透過奇怪的儀器進入多重宇宙，察覺自己的人生不是只能當快倒閉的洗衣店老闆娘，居然可以成為救世主！

有人說這部電影如同1996年爆紅的《猜火車》，用前所未見的電影語言震撼影壇。確實如此，當伊旺麥奎格進入馬桶、在屎尿中泅泳找尋他搞丟的毒品，這一幕不只讓全世界影迷認識他，也讓《猜火車》建立了影壇地位。

《媽的多重宇宙》不遑多讓，各種匪夷所思的奇想畫面，讓楊紫瓊與關繼威鮮活的完成角色塑造與轉換，成功吸引世界目光，加上電影宅的幽默感以及動畫世代的美學品味，創造出很特殊的視覺效果。

而且劇情中各種「致敬哏」齊發，女主角「秀蓮」就是取自楊紫瓊在《臥虎藏龍》裡飾演的俠女，導演在《回到未來》、《花樣年華》到《料理鼠王》等數十部電影中自由穿梭，用好萊塢標準中極低的預算，交出了一部很難描述的誠意作品。

在如今特效為王、科技至上的電影世界裡，觀眾對超級英雄的磅礡與華麗感到疲乏，《媽的多重宇宙》用會動的眼珠貼紙讓人啞然失笑，而且主角真的沒什麼了不起，就是跟我們一樣平凡到不行的普通人，他們家的櫃子上甚至放著川貝枇杷膏呢！

就是這種手工親切感讓觀眾卸下武裝，進入重重疊疊的「宇宙搖」當中；而本片複雜的結構卻與同樣以多重時空聞名的克里斯多福諾蘭截然不同，進出之間逗趣幽默，燒腦卻沒有燒腦感，討論起來樂趣無窮。

其實人們看電影，最終還是想與人對話，有所體會。

就像電影裡秀蓮以為自己的人生很失敗，做什麼都沒成功過，感覺自己只是渺小虛無的垃圾，其實每個人心中都有個《媽的》版的秀蓮，又小又失敗，但只要換個宇宙，反而成為翻轉的關鍵。所以千萬不要看輕自己，所有的累積都有意義。

台灣也像秀蓮，很渺小脆弱，沒有足以與巨大勢力抗衡的力量，必須選邊站；但套句台詞，誰知道呢？也許「正確」反而箝制了我們，不如來個「媽的宇宙搖」，掙脫所有規則吧！

（作者為作家）