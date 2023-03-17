經濟部電價費率審議會於17日召開會議，討論今年電價調整方式，在多項方案中，最終通過產業大戶與民生用戶同時調漲，但幅度各有不同，此次達11%的平均漲幅較去年7月的8.4%為高，也是過去10年之最。蔡總統在2016年曾掛保證「十年內電價不會大漲」，如今電價達到兩位數的漲幅，可說是跳票了。

此次電價調漲對象涵蓋住宅、小商店及產業，其中住宅用電戶701至1000度、小商店1501至3000度微調3%，雖然不算真的全面性調漲，但至少相對前次調漲有較符合使用者付費的精神。產業用電大戶調漲17%，微中型企業調漲10%，應是反映台電實際發電成本不得不為的決定。

事實上，國內電價自從107年4月有條件調漲3%後，歷經4年8次的審議會都決議不調整。去年終於針對用電大戶進行電價調漲，但因漲幅有限，台電仍出現2675億元的鉅額虧損。令人咋舌的是，台電自估今年虧損將進一步擴大到3200億元，嚴峻的經營狀況逼得經濟部長王美花在審議會召開前夕，特別出面重申「台電不能破產」。

台電近兩年已實現及預期的嚴重虧損，當然與俄烏戰爭導致的化石燃料價格飆漲脫不了干係，而因戰爭連帶出現的能源危機幾乎籠罩全球，我國自然難逃被波及。經濟部更因此不斷強調，台電的虧損肇因於燃料成本上升，與非核政策無關；同時不忘列舉使用核電的國家如法國、韓國、日本等，也盡皆出現鉅額虧損的案例。

經濟部此舉真可謂用心良苦。法國是眾所周知的核電大國，核電占比向來高於7成，經濟部可能自認以該國為例，必定可以成功轉移輿論對於躁進廢核政策導致台電虧損的指責。不過，經濟部沒說的是，因為壓力槽注水管件腐蝕，法國有超過一半的核電機組在去年是處於停機安檢的狀態，天然氣發電成為當時的另一主力。韓、日兩國的核電占比都不及3成，發電主力自然也是化石燃料。因此，如同全球多數國家一般，這3國去年也都受到發電成本暴增的衝擊。

必須特別說明的是，前述3國的年發電量都比我國高出許多，去年我國總發電量達2882億度、法國有4451億度、韓國是5720億度，日本更超過1萬億度，發電量愈高，當然虧損就愈多。結果，經濟部直接把總虧損金額拿來比較，根本是混水摸魚的盤算。這種欲蓋彌彰的企圖，其實經不起數據的檢驗。

過往核電6部機組正常發電時，每年發電量可達400億度，去年在僅剩3部機組運轉的情況下，實際發出237.5億度電。按照政府既有規畫，再生能源電力足以取代核電，而風、光兩大主力的平均躉購費率為每度5.4元，每度核電成本則是1.4元，核電機組不延役並且以綠代核的結果是台電因此多付650億元。這樣的差額達到台電去年虧損金額的1/4，經濟部怎還有臉硬拗虧損嚴重與非核家園政策無關。

就在通膨已經壓得人民快喘不過氣之際，電價必須進行罕見的大幅調漲，國際化石燃料價格居高不下固然是因，躁進廢核絕對也是罪魁禍首之一。坦白說，今天最沒有資格出面大喊「台電不能破產」的人就是王美花，部長難道不該回頭先檢討自己奉為圭臬的能源轉型策略，然後盡快向固執的高層報告嗎？

（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）