針對國民黨選策會名單惹議，新北市長侯友宜罕見地公開嚴正表示「黑金不能復辟」，黨主席朱立倫隨後表示會調整名單，還說「所有的錯都是我的錯」；名單中受爭議的人選之一李全教也請辭，看似進行了一定程度的損害管控，然而另一位爭議人物、與朱立倫關係密切的立委傅崐萁則請侯友宜「一起承擔」，可以建議如何調整，並要侯站出來參選總統，再度挑動侯朱心結，引發黨內風波。

繼南投立委補選該贏未贏之後，選策會名單引發黨內爭議的戲碼，不僅讓深陷黑金的綠軍可以轉守為攻，也讓黨內和外界質疑口口聲聲說要做總教練的朱立倫「到底是怎麼了？」

照理說，當藍軍攻堅民進黨黑金事件得分之際，理應趁勝追擊或形塑一個清廉對照組，但作為國民黨布局整體選舉戰略建構、戰術執行的「選策會」名單，不是有多位已不在政治第一線的前輩，就是有爭議、甚至會被質疑與黑金有關的人士，因此直接引爆黨內炸鍋。真不知國民黨這回是否是批民進黨黑金有成效而樂過頭了，才會被迴力鏢狠狠打臉。如果不是黨內中壯派狠批，連向來極少過問黨務的侯友宜都開口了，或許朱主席還會自信滿滿地認為這份「絕妙名單」會讓民進黨聞風喪膽呢。

朱立倫操盤大選馬前失蹄，而國民黨最可能的總統候選人侯友宜近期民調支持度也緩步下降，讓支持者不免對藍軍2024選情有所憂心。侯友宜一貫「侯侯做代誌」的制式說法已無法滿足支持者深切的期待，而朱立倫面對綠軍賴清德定於一尊，感覺仍似老神在在，也讓支持者高度不耐，畢竟作為挑戰者的國民黨，眼看民進黨已然變陣，卻以不變應萬變，感覺想讓子彈再多飛一會兒，實在讓人無法理解。

現在朱主席又要展開「請益之旅」，但要將黨內大老、縣市長都拜訪完才決定2024提名制度的話，賴清德可能已經去美國面試了，再加上民進黨有執政資源挹注，國民黨哪還有優勢可言？一盤好棋現在似已打到全盤皆落索，讓人覺得這個總教練有點落漆。

朱立倫一直說要「無私無我」當「總教練」，也表態黨內總統民調不用將自己放進去，還宣示要「做球給主要候選人」，既然看來就是不選2024了，為何又不願將話乾脆挑明，模糊的態度難免會讓人聯想，難道是朱仍想把「不宣布不選」當作籌碼，和「主要候選人」博弈或談判日後的權力分配？若真如此，朱主席就還沒辦法做到真正的無私無我，他的宣示又可能會被認為是「做半套」，這樣黨內的團結也只會是「表面張力式」的團結，不僅無法降低大咖間的猜忌，也可能讓黨內各系統彼此較勁，更恐讓綠軍見縫插針，這難道是總教練所要的結果？

大選在即，一個戰術錯誤都可能讓對方攻堅得分。選策會名單的失誤，肇因於朱立倫想以自己的人脈維持住黨主席的主場優勢，進而對總統候選人有所制衡，卻反而讓他自己和黨部陷入爭議中。奉勸朱立倫若真想做到百分百的總教練，唯有放下私心，才有可能真正團結黨內，打贏2024。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）