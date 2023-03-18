出生在物質條件缺乏的年代的我，雞蛋對我意義，是十分深刻的。

那些年，身為公務員的父母，靠著微薄的薪水養活一家六口人，還得靠養雞來補充一家人的營養。住鄉下的公務員宿舍，幸好院子夠大，還能在屋旁建個雞舍，用剩飯與米糠，養活幾隻來亨雞。

每到母雞生蛋，母親總先拿一顆溫熱的雞蛋，讓健康情況不佳的父親生吃，其它多餘的雞蛋，則是拿來煎幾個荷包蛋，讓我們幾個食量驚人的兄弟一人一個，吃完滿嘴留香。

母親更天才地設計出，如果誰能考一百分，就能一次得到兩個蛋當獎品。為了能吃到兩顆蛋，兄弟們鼓足全力，設法讓考試成績拿到一百分。而這個幸運者，經常是成績較佳的我。每次獨自享受著兩顆蛋的豪華餐點，總是讓其他兄弟垂涎欲滴，睜大眼睛看著我大快朵頤，滿眼的羨慕。

進了大學，在成功嶺服預官役那幾個月，因為體力消耗比較大，每天總覺得吃不飽。假日便到台南父親的同鄉丁叔叔家打牙祭。一大碗公用三層肉與雞蛋紅燒到油亮晃眼的肉與雞蛋，我可以連吃6顆雞蛋，把人家嚇壞了，以為是餓死鬼投胎。

後來自己成家立業，雞蛋依然是我的最愛。那一天沒能吃到雞蛋，就讓我一天感到空蕩蕩。

後來每次回父母家，母親總是變著花樣地做出各種以蛋為主的菜色來迎接我，如蛋包飯、番茄炒蛋、米粉上鋪滿了蛋絲、茶葉蛋、滷蛋......讓我飽餐一頓。母親去世以後，這些以蛋為主的美食就再也吃不到了。妻子也常做這些以蛋為食材的菜色，當總覺得沒有當年母親做的那麽美味可口。

雞蛋對我而言，不只是美食，更是承載了滿滿的母愛，更代表了成績優異的驕傲。當年一顆不值錢的雞蛋，給我的滿足，不只是食慾上的滿足，更是承載了滿滿的母愛與美好的童年回憶。

（作者為作家）

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