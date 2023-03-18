細看美國的國際戰略，特別是最近俄烏戰爭，猛然一想才警覺：對立是美國的最大利益。

為了製造「對立」，所以要想方設法把世界分裂成兩大集團，讓他們彼此仇視、威脅、劍拔弩張，輕則造成灰色衝突，重則引起區域戰爭。

如此一來，由於人人自危，因而會出現軍備競賽，各國增加國防投資。美國是全球最大軍武輸出國，軍火商盆滿缽滿，慷慨捐助政治獻金自然不在話下。

美國是全球超級軍霸，海外軍事基地超過800個，幾乎可說「哪裡有戰爭，哪裡就看得到美軍的身影」。盟邦若少了美國的支持與保護，安全堪慮。因而為了爭取美國的支持，講好聽是言聽計從，其實根本是不敢違逆。

試看今天的台灣，馬英九執政8年，國防預算始終介於3111億至3200億。蔡英文執政，國防預算只增不減，2023年行政院報到立法院的預算，居然高達5863億，足足是馬英九時期最高預算的1.83倍。再看近幾年政府對美方的態度，要吃萊豬就吃、要買火山布雷系統就買、要遷台積電就遷、要屯積武器就屯積……，凡事言聽計從，幾乎到了不敢違逆的地步。

再放眼看這個世界，北約與中東各國，日本、南韓、澳洲……，多少國家的處境和台灣類似？

如果敵對勢力和解，彼此沒有安全威脅，美國便將失去軍火與控制的兩大紅利。反之，世界分裂，彼此敵視，美國翻手為雲覆手為雨，輕輕鬆鬆便可占據軍火江山，以及牢牢控制附隨小弟。

固然，世界分裂成兩大集團，戰爭的陰影美國同樣揮之不去。然而仗著地緣優勢，別說是區域戰爭，即使兩次世界大戰，戰火也不曾燒到美國本土。請問：如果你是美國的決策者，你會容許一個「化解衝突」的和平世界嗎？

（海軍前艦長）

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