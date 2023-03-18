據報導，為因應俄烏戰爭給台灣帶來的危機意識，蔡政府已開始全面盤點國內戰時緊急物資，並迅速動用第二預備金，由衛福部統籌、跨部會動支上億元購買外傷用醫療物資，並討論戰時食品及藥品需求的因應，且衛福部已於日昨召開專家會議討論戰略藥品範疇。

據了解，早在去年12月，時任行政院長蘇貞昌即在行政院動員會報做出指示，要求國防部及相關部會以俄烏戰爭為借鏡，研擬各種戰時想定狀況進行模擬演練，並提出具體解決方法，落實戰略物資整備、盤整重要維生設施。如今在衛福部領頭之下，已經開展如何籌措戰時藥品及醫療物資的準備，此一屬於「備戰」一環的工作已經正式開始。

由於是動用第二預備金而非一般年度預算，雖然已有藍營立委質疑有規避審查之嫌。但自蔡政府執政以來，大手筆花費百姓納稅血汗錢已是非常習慣和自然的事，8年支出8800億的特別預算飽受各界詬病即是一例。因此，動支預備金購買戰時緊急物資事小，其所帶來的實質意涵，及對台灣軍民在心理上所造成的影響才是大事。

近幾年以來兩岸形勢日趨緊張，頗有戰事即將爆發之感；不僅是外國媒體持續的報導，軍事專家預估共軍武力犯台的各種時間表，國內學者與專家也提出各種解決兩岸紛爭之道。但民進黨政府及官員似乎都聽不進去，一昧強調「備戰才能避戰」，似乎這場戰爭在不久的將來即將爆發且無法避免，未能審慎思考戰爭可能為台灣造成的影響及悲慘下場。

兩軍交戰前的準備和正式開戰時，「精神戰力」的重要性要遠大於「物質戰力」。在目前兩岸對峙，兵凶戰危的態勢之下，我國軍的精神戰力實在是不敢恭維。我們從馬祖缺肉呼救、金門士兵逃亡大陸、陸戰隊營長掉槍、軍事訓練役內容荒唐，以及各種對年青人服兵役及上戰場意願的民調結果，都一再顯示這場仗實在是不能打。

既然副總統賴清德已經修訂了民進黨過去「抗中保台」的錯誤思維，改以「和平保台」作為處理與大陸關係的方針；蔡總統及她所領導的政府官員，何不從如何才能促進兩岸和平、拋出更多對大陸的善意出發，而不僅是停留在意識形態之爭，讓台海穩定露出曙光，也因此讓國際社會眼睛為之一亮且刮目相看。

（作者為大學英文講師）

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