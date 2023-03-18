由於選策會引發的紛擾，國民黨祕書長黃健庭今天表示終止選策會運作，回歸原有黨內機制。

黃祕書長可能還沒有了解到制度的重要。選策會原本就不是體制內的組織，但是既然是經過中常會通過，那麼是否也應該通過中常會再終止，才合乎程序？

這件事充份反映出黨中央便宜行事、不依制度的行事風格。每次總統候選人、立法委員如何產生，像月亮一樣，初一十五都不同，全憑高層的個人愛好與算計，這様下去，不僅會讓從從政黨員無所適從，更會影響和諧、弱化戰力。

2024年總統與立法委員選舉是國民黨的大事，任何重大決策應循黨內既有機制決定才是正途，不要便宜行事，也不要再搞個叠床駕屋來分擔責任，更不要再密室決策。

國民黨的最高權力機構是黨員代表大會，休會期間由中央委員代為行使。黨中央未來如何要有什麼石破天驚、凌駕制度的事，還是召開中央委員臨時會，做岀決定才是正途，

本黨近年來社會形象的確不太好，該改革的地方很多。守點規矩，按制度行事，少些破壞制度的算計，應該是最基本的吧！亡羊補牢，猶未遲也，選策會的開與關，應是個教訓。

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