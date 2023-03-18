近日宏都拉斯明確表達要與中國大陸建交的意願，這又引發兩岸的新爭議，雖然台灣的友邦本就不穩固，但作為獨特的象徵性存在，台灣每一次失去友邦都是對現政府的一次衝擊，更是對台灣民心的一次衝擊。但若因此就認為大陸對台政策又將轉向鷹派，那就未免過度解讀，事實上，現在沒有誰比大陸更希望兩岸問題能通過和平方式解決。

兩岸和平統一的好處無需贅述，要想對大陸對台政策意圖不作出誤判，可以從大陸外交政策的背後邏輯和戰略意圖進行深入分析。最近大陸在外交層面接連出招，首先就是協調伊朗和沙烏地阿拉伯在北京達成恢復邦交的共識，這一石破天驚的外交成就迅即引發全球關注，即便是美歐等國也不得不承認這對中東和平的重要意義。這也顯示出大陸在中東地區的深耕已經到了收穫的時代，中國大陸也已經有能力為衝突各方作出擔保，來推動和平進程，更重要的是，削弱了美國攪動中東局勢的能力。

還有一個特別的角度值得注意，作為伊朗的死對頭，以色列一直希望建構對伊朗的包圍圈，甚至還與沙烏地阿拉伯建立了祕密溝通管道，現在伊沙復交，對以色列也勢必造成衝擊。有意思的是，近年來以色列一改與中國大陸的友好關係，開始跟隨美國的對華強硬政策，而在對俄關係上，以色列也在做出調整，在俄烏衝突中不顧與俄羅斯的傳統關係而直白站在烏克蘭一方。現在自己後院的影響力開始鬆動，以色列勢必也要重新思考選邊站隊政策的後座力，某種程度上可以說，這也是大陸正在撕開美國與其各種盟友的合作口子。

接下來大陸國家主席習近平也將訪問俄羅斯並與普丁會面，同時還會跟烏克蘭總統澤倫斯基進行視頻會晤，這是俄烏衝突以來大陸領導人首次與之會面，這次安排的先後順序也意味著大陸要深度介入俄烏調停進程，這無疑會為俄烏衝突帶來新的可能性。如果大陸這次調停能取得實質進展，那美國苦心構築的對俄包圍圈可能會逐步瓦解，被美國深度綁架的歐盟諸國也能從此解放出來，可以相對自由地選擇改善與俄羅斯和中國大陸的關係，這當然是進一步打破美國對其盟友的控制，對中國大陸來說也是一種解脫。

至於宏都拉斯建交，這是大陸推進同中南美洲合作關係的一部分，是不可能逆的進程，不應簡單放在兩岸關係的框架下來思考，就如同大陸加強同太平洋島國的關係一樣。但無庸置疑的是，和平解決兩岸問題的癥結是杜絕美國干涉，而杜絕美國干涉的前提是避免美國構築反華包圍圈，就如同現在美國在構築反俄包圍圈一樣，只要美國缺少來自其他各國的奧援，他就很難單獨慫恿台灣走向對抗大陸的前線，也沒有能力直接干預其中。在這種情況下，失去了美國在背後支持的台灣就只能嚴肅面對與大陸對話乃至談判的選項，並為此作出必要的妥協，由此也才有了兩岸協商未來前途的可能性。