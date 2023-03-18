國民黨的黨國體制，原是效法俄國列寧式的政黨，也就是所謂「民主集中制」；中國共產黨和俄國共產黨更是系出同門，以實現共產革命；而在台灣的民進黨，為了打倒國民黨，當然要向有成功經驗的「前輩」中國共產黨學習，以至於時至今日，中國國民黨、中國共產黨、台灣的民進黨，紅藍綠基本上都是一丘之貉，執政後，洗你的腦，做我的官，刮你的錢，不斷循環。

已故立委朱高正說，政治就是最高明的騙術，蔡英文及民進黨政府完全遵照實踐。表面上要促成台灣獨立，聲稱民主、自由、愛台灣，但真正獨立之後，是要實施民主社會主義還是民主資本制度，不得而知。只是「以今日之我否定昨日之我，以明日之我否定今日之我」的事例不斷，從進口萊豬、日本核食、對ECFA的態度莫不如此。缺水、缺電、缺蛋，什麼都缺，就是不缺「無恥」，貪汙腐敗、弊端連連，社會上遊民處處，貧富差距加大，社會不安，甚至面臨兵凶戰危。

雖然執政者用權及撒錢不斷大內宣、大外宣，長期對民眾洗腦，但現代各種網路媒體無遠弗屆，全面控制越來越難，只要覺醒的民眾夠多，即使在中國大陸，只要一個小小事件，稍加宣傳，也能用幾張白紙就能掀起社會巨浪。因此，對於民進黨的胡作非為，民眾絕不會無知無感，否則九合一選舉也不會如此慘敗。

至於國民黨，一開始當然是要實施三民主義，簡單的說就是社會主義，因此幾乎所有的社會保障制度，都是在國民黨執政時期立法及實施，包含公、勞、農保、全民健康保險、國民年金，及初步規畫完成但未及立法的長照保險。無奈蔡政府將長照從保險改由公務預算支應，但台灣稅賦占GDP比例，是已開發中國家最低者，此舉明顯偏袒資本家及雇主，讓他們從要負擔相當比例保費的責任中逃脫。所以台灣的長照因為籌資不足，只是民進黨的裝飾品，導致台灣的虐老案件名列世界前茅。

從蔡英文、陳建仁以降至整個民進黨的「人設」，已經不堪聞問，為了挽回人心，賴清德主席兼總統候選人高調宣稱反黑金，然而每一項反黑金舉措都成為迴力鏢，只會打到他自己。就像台南市正副議長的賄選醜聞以及牽涉到的綠電利益糾葛，賴清德身為市長將近7年，撇得乾淨嗎？

至於國民黨，唯一目標是要下架民進黨，然後呢？有任何遠大的治國理念嗎？就算是當上總統、成為立法院最大黨之後，能提出有效方案，解決天文數字的國債問題，以及早就該倒閉的台電、中油嗎？油價、電價、水價能不漲嗎？不婚、不生、不養、不活，青年人自殺、高度憂鬱、沒有前景等等諸多問題，解決方案八字有一撇了嗎？整天攪和在權位爭逐上，這些民生議題，不見黨中央提出過什麼政策。

特別是黨領導中心的朱立倫主席，早就被基層黨員唾棄。5萬票選出來的黨主席，根本沒什麼號召力，還多次遭簽名連署罷免。這次提名選策會，更顯示他的無能及偏誤領導。九合一選舉藍營大勝，跟他的領導基本無關，而是民進黨貪腐邪惡，無以復加，被全民唾棄的結果。黨內大老由於黨中央過度偏離孫中山的信仰，一些看不下去的政治人物如王建煊、張亞中等人，紛紛表態將出馬競選總統。

至於第三大黨民眾黨，更是為選舉而選舉，沒看她提出什麼具體的主張，對下架民進黨來說是成事不足，敗事有餘。目標只是希望能選上幾位區域立委，再分到幾個不分區席次，以保不至於泡沫化而已。

如此這般的競選團隊，各黨均缺乏信仰及理念的總統大選，才是台灣人真正的悲哀。

（作者為前衛生署長）