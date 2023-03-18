獲得2001年諾貝爾經濟學獎、曾擔任世界銀行首席經濟學家，目前也是哥倫比亞大學教授的史蒂格利茲（Joseph Stiglitz），於本周以來分別以接受數個媒體採訪和以撰寫專欄方式，抨擊現任聯準會主席鮑爾的一意孤行，和因而挑起了在矽谷銀行破產中，貨幣當局所可能扮演的狙擊角色。

史蒂格利茲教授在其專欄文章中指出，由於鮑爾主席的冷酷和不必要的措施，現在更有一群新的受害者──在做創新的實業家與業內從事研發的員工。他們一直是美國社會最有活力的一群人；行業關聯度高和地域能蓬勃發展的助力，終將要被擺一道和阻礙其運轉規律的。

他更藉箸代籌的說道，「矽谷新創企業家年輕又有憧憬，他們深信政府部門會履行監理責任，因而僅專注於創新、創業活動，而不是主動檢查矽谷銀行的資產負債表。」事實上，在過去8年間他一向認為金融市場的混亂，主要歸咎於過度激進的貨幣政策；先是幾回合的太寬鬆，繼而是沒能貫徹決心的聯準會資產縮表。

誠然，此一時也、彼一時也。這兩位金融專家，同時也是監理業務的行政高手，彼此爭執點依舊在於：升息速度與最終利率，以及如果過快、過高的話，可能對不同資金需求者所產生的差異性衝擊。

民主黨自然優先關心勞工階層的生活傷害，推估其受利率的影響遠高於其他職業別的資金需要者；同時，以物價難以被管控做為持續升息的理由，就史蒂格利茲教授的立場看，理由並不充分。

更何況聯準會為了控管通膨而調高利率，已經嚴重影響到債券市場的運作。根據美國聯邦存款保險公司分析，顯示聯準會持續升息已然造成美國境內的銀行業，於2022年底的債券持有，潛在帳面損失高達6200億美元。

聯準會大幅升息，因而造成了短天期利率的提高，遠比長期投資的收益率快；於賓大華頓商學院任教的席格（Jeremy Siegel）教授也認為，其主要衝擊之一，就是引發了類似矽谷銀行的客戶擠兌和因此的不幸倒閉。

貨幣寬鬆，於發生金融海嘯的第一時間；以及在事過境遷和政黨輪替之後，資產縮表，就像是要給貓掛鈴鐺，無論必要性與正當性都在；只是難以跳脫出朝野對立，讓之前在野的民主黨期待於主政的共和黨，顯著的與之後重新取得執政權的民主黨，終究還是有區別的。

畢竟，看人挑擔不費力。於社會的長遠需要、政策拿捏與出手時機的精準上，朝野的吵吵鬧鬧和一旦當家執政之時的且戰且走，總要殃及無辜，讓社會最終付出的代價被越墊越高。

（作者為國立台灣大學國際企業學系副教授）