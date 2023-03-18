近日，有政大、陽交大學者聯合發表「反戰聲明」，呼籲台灣不要成為美國跟班，但遭到綠委批評是投降派。事實上，綠營新共主賴清德擔任黨主席起手式就是反對「疑美論」，而前民進黨副祕書長林飛帆近日也在美國期刊《國家利益》投書，主張疑美論將危害區域安全，再度搬出民進黨抗中保台、國民黨親中賣台的「芒果乾」老論述。

國民黨的大戰略論述，從馬總統開始，到如今的黨中央，基本都環繞在「親美、友日、和陸」。綠營把疑美等同於反美，用紮稻草人的方式，企圖製造非民進黨立場者就是投降的做法，造成台灣社會對立，壓縮理性討論的空間，這其實才真是國安危機。

林飛帆指稱國民黨疏離中間選民路線，呼應北京疑美反美，更批評侯友宜「台灣不是強國棋子」的說法，認為這是在呼應中共官媒。但按這邏輯，曾否定台灣是棋子而是棋手的蔡英文，不也是中共同路人、共鳴者？

此外，根據美國杜克大學「台灣國家安全調查」在去年12月的調查，中間選民的立場，顯然和民進黨想的不一樣。在被問到台灣應加強軍事力量對抗中國大陸，還是採取溫和的政策，以避免製造兩岸緊張關係時，86.3%的國民黨支持者與68%的中間選民都選擇「採取溫和政策」，民進黨支持者多數則傾向「加強軍事力量」。

而當台灣維持現狀不宣布獨立，中共卻攻打台灣，美國是會出兵援助、只提供武器、只提供軍事以外的援助，或什麼都不做。國民黨支持者與中間選民都認為美國最可能做的是「只提供武器」，反而民進黨支持者有57.6%認為美國會「出兵援助」。

因此從數據來看，與中間選民疏離的其實反而是民進黨。極具諷刺的是，中間選民裡只有35%的人認為中共犯台時蔡英文政府有做好保衛台灣的準備，而有近5成認為沒準備好。

整體來說，親美和陸的路線，不只是國民黨長期立場，也是多數支持者的態度。一方面有高達8成6的國民黨支持者認為對大陸應採溫和政策而非加強軍事力量，另一方面同意加強與美國軍事合作的比例仍大於不同意。

國民黨支持者確實僅13.6%認為中共犯台時美國會出兵援助，但與此同時，有高達57.2%認為美國會提供武器或軍事以外的援助。換句話說，有7成國民黨支持者認為台海衝突時美國會幫助台灣，只有17.3%的人認為美國會什麼都不做。

美台合作本就多元，但如果一開始就以預設美國會出兵助台進行國安準備，不僅不是負責的國安戰略，更非負責任的朋友。

真要說疑美論，綠營在美國2020總統大選時押寶川普的「疑拜登論」，認為拜登會親中賣台，選舉結果出爐還到AIT粉專洗版質疑舞弊，民進黨中常會更出現有中常委戴川普口罩公開選邊站的情況。那時怎不見林飛帆們發聲制止「疑拜登論」？

藍營認為美國不會出兵就是疑美，綠營懷疑拜登親中賣台就是親美。雙標，真好用！

（作者為中華青年公共參與協會理事長）