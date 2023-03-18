馮國豪

台灣民意基金會公布「政黨認同發展」民調，藍綠基本盤又出現巨大變化，3個月前，民進黨認同者為30.5%，現在是33.8%，上升3.3個百分點；而3個月前甫勝選的國民黨認同者飆升至31.6%，現在僅剩是23.1%，銳減8.5個百分點，創下國民黨政黨認同史上單次最大跌幅。3個月前，藍認同者比綠認同者僅多1.1個百分點，如今形勢翻轉，綠認同者反而比藍認同者多10.7個百分點，變化之大令人咋舌。

其實嚴格說來，這3個月期間民進黨沒有做什麼了不起的大事，依舊缺蛋、物價上漲，只有賴清德當選黨主席前到各地召開20場說明會被黨員罵到臭頭，當選後陪著蔡培慧在南投不斷掃街，設法與黑金畫清界線。坦白講國民黨也沒有犯大錯，只有在南投縣立委補選提名林明溱但卻遭到挫敗，其次就是2024年總統人選一直未能拍板定案，接著就是最近兩天「選策會」引發的爭議。看起來這兩大政黨並沒有做太多的改變，但最大的差別就是民進黨傾聽民意試圖找回「感動力」，而國民黨除了高喊「下架民進黨」外，看不到如何讓台灣民眾或支持者感動的力量。

什麼是「感動力」？《互助論》的作者克魯泡特金在年輕時曾為感動為何物陷入困惑。他的哥哥於是寫信告訴他：「你先不管感動為何物，你就相信感動是『善』的東西在你的心裡活動。」作家黃春明說：「如果你心中常有這種善在心裡爬動，你就有一股無形的力量；如果社會上多數的人，都有善的力量，這個社會就有一股善的力量對抗不公不義的事情。」

九合一敗選讓民進黨驚覺，長期執政已失去了讓民眾感動的力量，所以賴情德選擇重新走入民間，傾聽黨員與民眾聲音，儘管被罵，也要找回善的力量與感動的力量；但國民黨卻相信九合一的勝選是因為「下架民進黨」策略正確、相信是黨中央的「英明神武」，而忽略了曾經感動人民那股力量，忽略了那股「善的力量、期待對抗不公不義的力量」，所以國民黨中央不解「為什麼民眾對李全教與傅●萁反應這麼大」，以至於選策會名單出爐不到兩天就終止運作。

接連的勝選讓國民黨已經忘了這些感動力，不妨看看高虹安與張善政，前者努力挖掘前朝施政弊端，試圖讓市政重回正軌；後者提高團隊的工作效率，迅速回應民眾需求，不到百日就在民調中高居六都首位。這就是善的力量、就是感動力。國民黨面對大選還不思團結，不知道要建立互信，提出如何善治天下的方略贏得民心，怎不令支持者心焦？

國民黨中央高層不要再躲在台北的冷氣辦公室思索黨的決策與未來，到民間接受黨員與民眾的洗禮吧！讓民眾與黨員好好痛罵一下，高層諸公才知道民眾要什麼，也才知道什麼是「感動力」。距離立委與總統提名還有2、3個月，如果國民黨願意走入民間社會，將每周中常會拉到各縣市舉行，可能會有15-20場次傾聽民意的機會，國民黨先找回感動力，才能找回失去的民調數字。

（作者為退休大學教師）

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