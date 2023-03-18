國民黨快刀斬亂麻，火速平息選策會掀起的內亂，寫下國民黨罕見的危機處理典範。接下來，黨主席朱立倫必須記取教訓，盡速與侯友宜等黨內意見領袖建立更綿密的溝通機制，避免各方只能透過隔空喊話來修正決策。唯有做到這點，才能真正凝聚全黨共識，團結下架民進黨。

國民黨「中央選戰策略會報」因納入爭議性人物，引發議論。不同於以往的是，此次國民黨在名單公布短短3天後就宣布終止運作，快速回應民意，讓民進黨不再有見縫插針的機會。只是，問題若不徹底解決，類似紛擾恐將一再重演。

回顧這段過程，朱立倫主導的選策會之所以喊卡，最大關鍵在於侯友宜透過臉書喊話「黑金不能復辟，黨要戒之慎之」後，整件事才有了轉圜的空間。問題是，朱難道非得透過臉書，才能曉得侯的想法？又或者，侯難道只能透過社群媒體的貼文，才能讓黨中央接納建言？

以朱、侯累積多年的革命情感而論，兩人當然存有超越一般政治夥伴的互信；如果雙方的互動，真猶如朱立倫所稱「我跟侯市長溝通非常順暢」，那麼所謂選策會的構想不是早該在檯面下的討論階段就該被剔除了嗎？因此，精確地說，朱、侯是「互信有餘、溝通不足」，終而讓雙方都得付出巨大的對話成本，造成沒有必要的內耗。

接下來，國民黨傳出有意設立中央提名委員會，除將邀請侯友宜加入，連帶盧秀燕、蔣萬安、張善政等具備民意基礎的要角都將入列，以求增進黨內溝通、增加互信、建立團結。如果這是朱立倫在歷經選策會之亂後的反省作為，那麼，從結果而論，這場茶壺風暴或許不見得是壞事。