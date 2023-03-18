「軟土深掘」是常用的成語，用來形容蔡政府在課綱問題上的作為，非常貼切。蔡英文總統剛上任時就修改課綱，用「東亞史」取代「中國史」，當時藍營反彈相當激烈，社會上也有不少雜音，但不影響蔡政府的決心，如今已全部落實在學校教學中，對00後年輕人的文化認同產生一定程度的影響。這是一場意識形態革命，但台灣社會彷彿船過水無痕，已平靜無波。

四任總統聯手的寧靜革命

可能要年過50歲的人才會驚訝，如今的教科書，5千年的中國歷史竟被極度濃縮，6冊中只剩下兩章，一下子就講完了。現在的年輕人已經沒有多少人能背出朝代的順序，也叫不出幾位古人的姓名，更讀不到幾篇好的古文、古詩詞，更別談背幾句論語、孟子了。至於地理，台灣地名大概是熟悉的，但是如果要問年輕人洛陽、開封在哪裡，大概找不出幾個知道的人。

這些變化也許談不上對錯，但中老年和年輕人對話，絕對會有不知今世何世之感，因為在不知不覺之中，由「中華民國」所代表的歷史文化傳統早已悄然隱去，除了大家還在使用著國語、繁體字，其他均魂神俱杳了！

這些事情從發生到現在已經整整30年了，按照古人的算法，30年為一代，也就是說，這種變化已經經歷了整整一代人。這30年中，所有變化都是以潤物細無聲的方式，在漸進的脈絡中緩步推進，然而一代的時間過去，現在的教育現場真的是「不知有漢，無論魏晉」了。

誰該為這樣的變化負責呢？我們不知道，但它是從李登輝、陳水扁、馬英九到蔡英文，4位總統無縫銜接完成的，也就是說，這是由國民黨政府與民進黨政府「聯手」完成的。如果這是一場「寧靜革命」，那麼，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文都有貢獻，不知馬英九回首前塵做何感想！

教育文化從來不應該是政治的事，但這30年，伴隨著台灣文史課綱的變化而來的，絕對是涉及最敏感意識形態領域中的一環，也是台灣政治變遷中最核心的一塊兵家必爭之地，因為其中涉及了有關中國與中華民國的「國家、民族」定位問題。

文化認同是兩岸和平根基

可是平心而論，這些年的文史課綱寧靜革命，除了少數藍營群眾與知識分子的無力吶喊之外，所見卻是一面倒的走向。屬於中華民族、中華民國的傳統文化與立國精神不斷遭到抽骨吸髓。最不幸的是，唯一可以，也應該義不容辭發動對抗的中國國民黨，卻選擇平庸而無所作為，最終成為民進黨「寧靜革命」的側翼、助手與幫凶！

台灣這些年的分離主義的運動，最不幸的發展就是從政治認同外溢到文化認同，更荒唐的是，政治領域的分離迄今一事無成，文化認同的領域卻已經革命成功。一個最明確的指標，就是在即將到來的總統選舉中，幾個政黨的主要候選人，乃至整個政治場域的交鋒，再也聽不到有關文史課綱的討論了。

必須深思的是，一旦台灣未來的主人翁，文化領域中只有台灣認同，而沒有中國認同，那麼，兩岸還有多少和平解決問題的空間呢？習近平第3任期，兩岸呈現的「春暖」契機，是對台灣民間社會釋放的善意，希望台灣社會的中國認同，能對分離認同產生平衡作用，進而找到兩岸和平相處、和平發展的道路。文化認同不是一個小問題，而是攸關台灣未來的根本問題。民進黨當然無可寄望，可是國民黨又有多少可以寄望的空間呢？

總統大選是國家發展方向的總辯論，國民黨對中華民族與中華民國負有不可推卸的責任，如果我們不想做楚囚之嘆，就要嚴肅地詢問國民黨總統候選人，文史課綱的立場為何，是要撥亂反正？或平庸怠惰？民進黨賴清德是「務實的台獨工作者」，態度與立場都很清晰，國民黨及藍營所有想參選總統的人，不也應該說清楚、講明白嗎？誰閃躲、誰迴避，藍營群眾就有理由唾棄他們！這是我們要表達的最嚴正態度！