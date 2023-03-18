為了生存，狐狸生性多疑，機警聰敏，只因它不像老虎獅子，有強大的武力；更不像刺蝟，有保護自己的武器；為了生存，狐狸聽覺細緻，嗅覺敏銳，還要非常心細，有計謀，必要時會裝死。這就是弱小者的生存哲學，隨時保持高度警覺，不相信任何安全承諾。特別是生存在強敵環伺、弱肉強食的環境中，弱小者沒有無限信任的條件。

保持警覺 弱小生存之道

這就是為什麼中華民國可以生存到今天的理由。是的，1949年之後，中華民國處境艱難，危機四伏。美國一度發表對華白皮書，為放棄蔣介石製造輿論；美國更一度想利用國民政府內部矛盾，拋棄蔣介石，製造親美的政權。若非韓戰爆發，美國需要蔣介石作為對抗共產國際擴張的第一島鏈的一環，中華民國早已不知變成什麼模樣。

蔣經國和美國中情局（CIA）台北站長克萊恩交情匪淺，還一起喝酒划酒拳。然而一旦事關台灣生存，依然必須懷疑。在劉自然事件中，蔣經國指揮部屬直接闖入美國大使館，取得某些機密。雖然美國沒有直接證據指控蔣經國，但他依然被蔣介石流放去開橫貫公路。而後來蔣經國訪美時，時任美國駐華大使馬康衛與蔣經國頗有交情，還特別回美安排行程，卻不料蔣經國遭台獨分子刺殺，險遭不測。蔣經國心知肚明，沒有美國背後默許，安全漏洞不可能如此之大。

蔣經國會信任美國嗎？美國可以信任嗎？當然不會。但蔣介石、蔣經國都很清楚，為了台灣安全，為了軍事防衛與國際外交關係，美國非打交道不可，這並不代表你非信任美國不可。恰恰是一邊懷疑，一邊打交道，這才是正常的外交。不要說美國，全世界每一個邦交國，每一個國際往來，都得如此

對美國如此，對中國大陸也不例外。但懷疑與信任之間，如何維持平衡呢？這一點，有經驗的外交家都知道，對方愈是懷疑你，才表示他對你的重視，也就是先有懷疑，開始了解彼此的立場、利害關係，然後才有真正的化解懷疑的交往，建立真正的友誼。基於此，台灣對美國的懷疑，絕對不是壞事。

今天，台灣最大的問題是，民進黨政府不容許民間有任何「疑美論」，把所有正常的懷疑都打成反美、打成不愛台、打成中共同路人。然而，我們要特別說的是，恰恰是愛台灣，才要疑美。正如狐狸，恰恰是為了保命，才要懷疑所有一切環境中的危險因素，對任何風吹草動，保持高度警覺。

美國引戰 台灣有拒絕權

立法委員高金素梅用美國的「台灣學人計畫」，來質疑行政院長陳建仁，讓作為外國勢力的美國人公然進入行政院、立法院，以研究為名，甚至可以在內部閱讀機密文件，請問如此行徑，不是把所有內部機密看光光嗎？如果有一天美國要出賣台灣，一如當年跟中共建交，在最後一刻才通知蔣經國，那時誰來保衛台灣最後的防線？如果美國對台灣所有防衛瞭若指掌，指東道西要台灣買各種武器，台灣有拒絕的餘地嗎？如果有一天，美國要台灣去攻打中國大陸，變成美、中決戰的第一顆棋子，送上死亡戰場，台灣有拒絕的餘地嗎？

事實上，烏克蘭就是最好的見證。許多國際學者已經開始懷疑，曾引入美國學人計畫的烏克蘭，其領導人澤倫斯基與拜登家族有生意往來，有太多機密、太多個資被掌握得清清楚楚，才不得不聽命於美國，將整個國家變成死亡戰場，千萬人民生靈塗炭，百萬孩童流亡世界。當美國進入台灣，掌握了所有政客的資料，民進黨政府有拒絕戰爭的權力嗎？

誠如高金素梅委員的質疑，社會多元本是常態，更何況最近美國對台灣的諸多武裝計畫很值得懷疑，不知道陳建仁院長為何突然暴怒飆罵「疑美論」，莫非這真是民進黨大選的主旋律？以「疑美論」破解藍營的「戰爭論」。台灣弱小，一如狐狸，在強敵環伺的世界，為了生存，一定要機敏聰明，靈活而善於隱藏。疑美論，只是生存的本能，更是保台的必要思維。陳建仁身為全國最高行政首長，不要像護航高端疫苗一樣，護航美國，一直打壓國人。萬一美國的保護無效，一如高端，誰來救台灣？